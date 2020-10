Miley Cyrus: "Vi a un ser sentado frente un ovni"

Miley Cyrus está más que está acostumbrada a que la persigan 'paparazzi', fans y adimiradores. Pero lo que ya no es tan habitual es que la persiga un ovni, o más bien algo así como un quitanieves volador de un amarillo brillante.

Esto es lo que ha confesado la actriz y cantante de 27 años al periodista Rick Owensen en una entrevista para la revista 'Interview'. Durante la charla, Miley habla de su creencia sobre la vida extraterreste y confiesa un contacto directo con un alien. "Estaba conduciendo por San Bernardino (California) con un amigo y una especie de ovni me persiguió", afirma la cantante de 'Midnight Sky'.

"La mejor manera de describirlo es un quitanieves volador. Tenía un gran arado en la parte delantera y era de color amarillo brillante", afirma con detalle la estadounidense. Pero la cantante, famosa también por algún que otro sonado escándalo, reconoce que en aquel momento su percepción de la realidad no era del todo clara y que la ingestión de sustancias psicotrópicas tal vez tuvieron algo que ver con la visión: "Estoy bastante segura de lo que vi, pero también es cierto que compré hachis a un tipo en una camioneta frente a una taquería, así que podría haber sido el hachis".

Miley no fue la única que vió al ovni aquella noche: "Lo vi volar, y mi amigo también lo vio. Había un par de coches en la carretera y también se detuvieron a mirar, así que creo lo que vi era real", concluye convencida del avistamiento.

Aunque la exestrella de Disney afirma que "no pude volver a mirar al cielo porque pensé que podrían volver", también revela que no sintió ningún peligro durante el incidente extraterrestre. "En realidad, no me sentí amenazada en absoluto, pero vi a un ser sentado frente al objeto volador. Me miró e hicimos contacto visual", asegura. "Y creo que eso es lo que realmente me conmocionó mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo". Finalmente, la joven afirma que después de la experiencia estuvo unos días "jodida".

DEMI LOVATO, TAMBIÉN

Miley no ha sido la única 'celebrity' que ha confesado experiecias con extraterrestres ultimamente, ya que otra exchica Disney, Demi Lovato, anunció en su cuenta de Instagram el pasado fin de semana un viaje al desierto en el que tuvo un contacto con alienígenas.

"Durante los últimos dos meses, he profundizado en la meditación y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como en la tierra", escribe en su red social.

La actriz de 28 años alienta a sus seguidores a profundizar en la meditación como medio para revelar la existencia de la vida extraterrestre. "Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta".

Si bien Lovato no da muchos detalles sobre su encuentro con los extraterrestres, la cantante de 'Commander in Chief'" anima a sus seguidores a "conectar con formas de vida más allá de nuestro planeta". Consciente de la dificultad, Demi anima a no desfallecer en el empeño: "Si no sucede en el primer intento, sigue intentándolo, me tomó varias sesiones aprovechar un nivel de meditación lo suficientemente profundo para hacer contacto! Feliz comunicación", concluye.