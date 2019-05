Moby se disculpa por decir que tuvo un romance con Portman

Richard Melville Hall (Harlem, Nueva York, 11 de septiembre de 1965), más conocido como Moby, el compositor de música electrónica estadounidense, finalmente ha tenido que desdecirse y pedir disculpas a Natalie Portman por haber escrito en su biografía, recientemente publicada, que había tenido un romance con la oscarizada actriz.

"A medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que muchas de las críticas que he recibido sobre mi inclusión de Natalie en Then It Fell Apart -la segunda parte de sus memorias- son muy válidas", escribió el pasado sábado en un extenso post en Instagram titulado De Moby, una disculpa.

En el libro, el reputado músico de 53 años detalla entre otras lindezas que en el pasado se enrolló con Christina Ricci, con Lizzy Grant (antes de ser Lana Del Rey) y con una jovencísima Natalie Portman.

Moby describe una supuesta relación con la actriz ganadora del Oscar por Cisne Negro y explica que la conoció en uno de sus conciertos cuando él tenía 33 años y ella 20. Según su versión, la actriz coqueteó con él en el camerino, y después salieron juntos a principios de la década del 2000.

"Durante unas pocas semanas traté de ser el novio de Natalie, pero no funcionó", detalla en el libro. "Pensé que tendría que decirle que mi pánico era demasiado como par tener una relación real, pero una noche me informó por teléfono que había conocido a alguien. Me sentí aliviado", explica.

UN HOMBRE "ESPELUZNANTE"

El pasado jueves, Portman, de 37 años, dio su versión en Harper's Bazaar, calificando el capítulo que le músico le dedica en el libro de invención: "Me sorprende que considere salir conmigo el poco tiempo que le conocí, porque lo que yo recuerdo es un hombre mucho más mayor que yo dando grima justo cuando acabé el instituto. Dice que yo tenía 20 años, y no los tenía. Era una adolescente. Acababa de cumplir 18 años. Que haya usado esta historia para vender sus libro me resulta perturbador. Hay mucha invención". Portman, sí reconoce que era fan suya, y que salieron unas cuantas veces, pero nada en erio. "Él estaba de gira y yo trabajaba, estaba en el rodaje de una película, así que solo salimos unas pocas veces antes de que me diese cuenta de que era un hombre mayor que estaba interesado en mí de una manera que no parecía apropiada, espeluznante". Glups.

Moby rechazó estas palabras de Portman, y contratacó publicando una foto de él sin camisa y con su brazo alrededor de ella como prueba de lo relatado en sus memorias. "Me duele que me mientan, especialmente porque siempre la he respetado y pensé que éramos amigos", escribió en Instagram. Finalmente, tras las críticas recibidas, se ha echado atrás y acabado disculpándose con la actriz.

En su descargo, dice, que intentó tratar en su libro a todos los aludidos "con dignidad y respeto", si bien debió "avisarles de antemano".