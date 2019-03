Mónica Naranjo, pregonera del Orgullo

La cantante Mónica Naranjo será la pregonera del MADO Madrid Orgullo 2019. «Este año cumplo 25 años de carrera, pero hay una celebración mucho más importante que la mía. Hace 50 años, en un pequeño bar de Greenwich Village de Nueva York, el Stonewall, la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre. Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo y, como siempre, mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños», ha dicho Naranjo, que dará el pregón el 3 de julio en la plaza de Pedro Zerolo del barrio madrileño de Chueca. El acto central será la manifestación el sábado 6 de julio con el lema «Mayores sin armarios. ¡Historia, lucha y memoria».

Mónica Naranjo ha publicado un vídeo en el que explica: «Hace muchísimos años escuché a una señora que decía que los homosexuales estábamos enfermos. Yo, la verdad, es que caí en la cuenta de que tenía razón porque yo, cada vez que me he acostado con una mujer, me he vuelto loca… Así que, ¡feliz Pride! ».