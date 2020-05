Muere el actor y cómico Jerry Stiller

Jerry Stiller, cómico y actor estadounidense, ha muerto este lunes a los 92 años. Su hijo, el también actor Ben Stiller, ha sido el encargado de confirmar la noticoa a través de sus redes sociales.

"Me entristece anunciar que mi padre, Jerry Stiller, ha fallecido por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y un esposo dedicado a su mujer Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero, papá", tuiteó el intérprete de 'La vida secreta de Walter Mitty'.

Nacido en Brooklyn (Nueva York) el 8 de junio de 1927, Stiller sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Stiller comenzó a actuar en el teatro. Al cabo de unos años, tuvo una larga y exitosa carrera como comediante, formando el popular dúo Stiller y Meara con su esposa Anne Meara.

También cosechó numerosos éxitos en el cine y en la televisión, donde uno de sus trabajos más destacados fue en la serie cómica 'Seinfeld', que se emitió de 1989 a 1998 y dio vida a Frank Constanza. También participó junto a su hijo Ben en los filmes de la saga 'Zoolander' y en 'Matrimonio compulsivo'. Asimismo trabajó en diversas comedias como 'Despedida de soltero'y 'El reportero: La leyenda de Ron Burgundy'.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5