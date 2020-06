Muere el actor Jordi Mestre en un accidente de moto

El mundo de la interpretación está de luto por el fallecimiento de Jordi Mestre tras sufrir, la madrugada del sábado, un accidente de moto en Madrid. La Unión de Actores y Actrices en las redes sociales envió un comunicado: "Muere a los 38 años de edad el actor Jordi Mestre tras sufrir un accidente de moto. Nuestro más sincero pésame en nombre de la Unión a los familiares y amigos del actor. Descansa en paz".

El accidente tuvo lugar en torno a las 3.00 horas de la madrugada del viernes al sábado en la calle Segovia de Madrid, cuando el actor chocó contra un semáforo, que quedó parcialmente desprendido y la moto desplazada unos 50 metros del lugar.

A pesar de los esfuerzos de los agentes de una patrulla de la Policía Nacional, que fueron los primeros en llegar, y comenzaron a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no se pudo hacer nada. Los efectivos de SAMUR-Protección Civil que se desplazaron al lugar encontraron al hombre politraumatizado y en parada cardiorrespiratoria y, tras continuar con la RCP, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Nacido en Cataluña, llevaba más de una década trabajando en la pequeña pantalla, donde obtuvo su primer papel fijo en la serie 'La via Augusta'.También ha formado parte de otros títulos conocidos como 'Cuéntame cómo pasó', 'Centro médico'... y en paralelo también trabajó como modelo. La popularidad le llegó de la mano del programa 'Sé lo que hicisteis', un espacio de humor en el que tuvo la oportunidad de ser reportero.

Berta Collado, con la que presentó 'Más que en vivo' en Televisión Española escribía: "No puede ser. No es verdad. Eres muy de bromas, pero esta, no me hace gracia. Compañero, amigo, vuela alto como siempre lo hiciste. Con esa manera tuya de entender y exprimir la vida".