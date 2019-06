Muere un mago indio al fracasar su intento de recrear el truco de Houdini en el Ganges

El cuerpo de un ilusionista indio, que había estado inmerso en el Ganges encadenado para demostrar que podía escapar rápidamente, a lo Houdini, fue hallado sin vida en el río la noche del lunes, informa la policía.

Chanchal Lahiri, conocido por su nombre artístico 'Jadugar Mandrake' (El mago Mandrake), inició el truco el pasado domingo. El ilusionista fue arrojado al río por una grúa mientras lo observaban miembros de su familia, medios de comunicación y la policía, que se juntaron en la orilla. El hombre, de 40 años, no logró escapar y las autoridades iniciaron la investigación.



Antes de su intento, Lahiri explicó a la agencia AFP que él había superado ese truco en una versión más difícil hace 21 años y en el mismo lugar. "Me encadenaron dentro de una jaula de vidrio y me arrojaron al agua desde el puente de Howrah y tardé solo 29 segundos salir", dijo. Sin embargo, admitió que sería más difícil esta vez: "Si puedo liberarme, será mágico, si no puedo hacerlo, será trágico".

En el 2013, Lahiri volvió a intentar escapar de la jaula de cristal, pero no pudo hacerlo por la aglomeración de gente que se acercó a la puerta de la jaula. Harry Houdini era un especialista estadounidense de origen húngaro, famoso en particular por una hazaña en 1912 en Nueva York, donde se liberó de sus ataduras mientras estaba inmerso en el East River.