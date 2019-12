Muere súbitamente Andrew Dunbar, actor secundario de 'Juego de tronos'

Andrew Dunbar, actor norirlandés conocido por su trabajo como secundario en la aclamada 'Juego de tronos', falleció súbitamente la pasada Nochebuena en su casa de Belfast. Tenía solo 30 años, y la noticia la ha confirmado su representante. Según 'The Mirror', se desconocen los motivos de su fallecimiento.

Dunbar hizo de doble de Theon Greyjoy, que en la serie de HBO interpretó el actor Alfie Allen. Participó en muchas escenas de acción, como la famosa Batalla de los Bastardos, luchando al lado de Jon Snow.

En el set de rodaje hizo de guía turística, y también trabajó como DJ.

COMUNICADO DE SU AGENCIA

La agencia de especialistas para la cual trabajaba, The Extras Department, ha publicado en Instagram un emotivo comunicado lamentando su muerte.

"Tenemos muchos recuerdos bellos de los años que Andrew trabajó con nosotros. Era tan versátil que podíamos meterlo en cualquier papel, era un intérprete de tanto talento que al final siempre acababa saliendo en todo", explica el comunicado, que destaca su "amable alma y su afectuosa personalidad". El texto también recuerda la participación del actor en las series 'Line of Duty' y 'Kripton' y, sobre todo, su "amable alma y su afectuosa personalidad".

RIP to a great guy I had the immense pleasure of working with on Game of Thrones. A true gent who will be missed#AndrewDunbar #RIP #GoT #GameofThrones #filming #gentleman #hero pic.twitter.com/sPTkIrp3vc