La mujer de Ron Ely, el actor de la serie 'Tarzán', muere apuñalada por su hijo

Valerie Lundeen, la esposa del actor estadounidense Ron Ely, famoso por protagonizar la popular serie 'Tarzán' (NBC) en la década de los 60, fue asesinada a puñaladas por su propio hijo, el cual fue abatido por cuatros agentes en su casa de Santa Bárbara (California), tal como ha informado la policía. Se investiga los motivos del homicidio que tiene conmocionado a Hollywood.

Tras una llamada de emergencia el pasado martes por la noche, los oficiales de policía fueron al lujoso domicilio de la familia Ely. Allí descubrieron el cuerpo sin vida y con "múltiples puñaladas" de la que fuera Miss Florida, de 62 años. El sospechoso del crimen era Cameron Ely, de 30 años, el menor de los tres hijos del matrimonio, que fue abatido de un disparo de la policía justo después.

