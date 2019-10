Nace un perro verde en Estados Unidos

"Más raro que un perro verde!", tal y como dice la frase popular, que ahora parece ser cierta. Una hembra de gran danés llamada Ami, de 3 años, ha dado a luz a nueve cachorros en la ciudad de Canon, en Estados Unidos.

El asombro se produjo cuando Caddy Williams, la dueña de la perra, descubrió que uno de los cachorros era verde. "Fue muy impactante cuando nació. Pensaba que era oscuro, saqué la linterna de mi móvil y era verde!", ha asegurado la mujer al medio estadounidense KRDO-TV sobre el cachorro recién nacido, de nombre Verdant.

☘🐕 GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M