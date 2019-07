Nace el tercer nieto de Hillary y Bill Clinton

Chelsea Clinton, la hija del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exSecretaria de Estado Hillary Clinton, dio a luz el pasado lunes a su tercer hijo.

"Esta mañana le hemos dado la bienvenida a nuestro hijo, Jasper Clinton Mezvinsky. Estamos sobrepasados de amor y agradecimiento y no podemos esperar para presentárselo a su hermana y hermano mayor", anunciaba con estas palabras el nacimiento de su bebé en su perfil de Twitter, donde cuenta con más de 2,5 millones de seguidores.

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother.