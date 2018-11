Nacho Palau pide a Miguel Bosé dinero y acceder a sus hijos

La demanda interpuesta por Ignacio Palau contra su excompañero sentimental, el cantante Miguel Bosé, ha sido admitida a trámite, según ha informado el despacho de abogados valenciano Ortolá Dinnbier, especializado en asuntos de familia, que lleva el caso.

En un comunicado, el despacho ha recordado que la demanda fue presentada el pasado 17 de octubre ante la jurisdicción civil "en defensa de los derechos e intereses de sus hijos". En la demanda se recuerda que Ignacio Palau y Miguel Bosé ha sido pareja durante 26 años. La ruptura definitiva se produjo el pasado verano.

El despacho ha señalado que Ignacio Palau pide "acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de estado", así como una "acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales". La demanda también exige una "acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados", y solicita "medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos".

Asimismo, el despacho valenciano indica que se ha iniciado la reclamación en el orden social para obtener "el reconocimiento y la determinación" de los derechos que le correspondan a Ignacio Palau a causa de su contratación en "sociedades participadas y administradas" por Miguel Bosé.

La demanda se presentó el mes pasado "tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años", y tras "fracasar las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando", según el comunicado que se remitió entonces a los medios.+

Bosé reside desde hace meses en México, adonde se mudó tras vivir cuatro años en Panamá, con sus hijos Diego y Tadeo, que están matriculados en un exclusivo colegio de la capital . En estos últimos meses ha participado en varias iniciativas solidarias y ha dado una serie de conciertos, pero ha declinado dar explicaciones, a pesar de haber recibido ofertas importantes de dinero de televisiones americanas para hablar sobre su situación personal. Recientemente hizo una visita relámpago a Madrid para asistir al homenaje que la revista 'Telva' ofreció a Nati Abascal y en la que interpretó una de sus canciones más conocidas: 'Sevilla'. Pero esquivó a los medios.

En una entrevista concedida a la agencia Efe, Bosé, de 62 años, confirmó que su traslado a México respondía a razones "de familia y trabajo" y aseguró: "Cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano. Aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí".

ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

El círculo más próximo al cantante también mantiene en silencio, como quiere el artista. Palau también ha sido tentado para acudir a los platós en España sin que, de momento, haya aceptado dar su versión. La pareja de Bosé se mantiene en silencio, pero no así sus allegados que poco a poco van desvelando detalles de cómo ha sido la vida del escultor junto al cantante. Se ha sabido que la pareja estaba rota desde hace casi dos años pero pese a ello Palau decidió a viajar a Panamá con Bosé para mantener unida la familia que habían formado. Allí ocuparon dos apartamentos cercanos. En uno vivía el cantante con los cuatro niños y en otro, Palau y el personal de servicio. La última vez que se vio a Miguel y Palau con los cuatro niños en España fue el pasado invierno en la estación de Baqueira-Beret.

Durante su relación, Palau era económicamente dependiente de Bosé. Tenía 19 años cuando se conocieron. Sus esculturas nunca han tenido mucho éxito y tanto ir y venir hizo imposible que encontrara un trabajo fijo. Fuentes conocedoras del caso aseguran que Palau disponía de una asignación mensual y de una tarjeta de crédito. Cuando la relación se tensó también se rompió este acuerdo. Palau regresó a España para recabar ayuda de su familia instalada en Chelva, una localidad próxima a Valencia. Allí vive ahora el escultor con sus hijos Ivo y Telmo y con su madre, que le ayuda a criar a los mellizos, nacidos también por gestación subrograda.