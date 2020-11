Naomi Biden, así es la nieta 'influencer' de Joe Biden

Naomi Biden se ha hecho muy popular en las últimas semanas por ser una de las máximas defensoras de su abuelo, el candidato demócrata a las elecciones en EEUU, Joe Biden, que podría convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca. La joven, de 27 años, no es solo una nieta que adora a su abuelo, también se ha convertido en toda una 'influencer' en las redes.

"Estoy orgullosa de ser tu nieta cada día, pero esta noche, estoy igual de orgullosa de ser americana", escribió durante el primer debate presidencial televisado entre Biden y Donald Trump. Ha estado animando a la gente a votar a través de su cuenta de Twitter, donde ha agradecido a famosos como Lady Gaga el apoyo incondicional a su abuelo.

Your voice is your vote, & both matter



Call every single person you know, encourage them to vote not only for President, but also for governor, congressmen, senators, mayor & city council members.



If they don’t pick up - take a lesson from my pop - leave a detailed voicemail https://t.co/0oFAePouSz