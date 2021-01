Naomi Watts, Taylor Swift, Sofía Vergara y otras estrellas enamoradas de la moda española

El talento de los diseñadores españoles ha llamado la atención de actrices, modelos y artistas internacionales. La influencia de grandes estrellas del panorama mundial ha hecho posible que el talento español brille en el circuito de la moda. Naomi Watts, Katie Holmes, Taylor Swift, Sofía Vergara, Gigi Hadid, Lady Gaga, Irina Shayk, Lily Collins o Maluma tienen en común su gusto por el diseño español. Creadores como Charo Ruiz, Dominnico, Teresa Helbig, The 2nd Skin Co, Ana Locking o las propuestas de la firma Mango están entre sus favoritas.

Charo Ruiz, veterana diseñadora que atesora el estilo ibicenco -conocido como la moda Adlib - ha llegado a lo más alto cuando las estrellas se han fijado en sus productos. Desde finales de los años 70, cuando comenzó a vender en el mercadillo 'hippy' de Es Canar en Ibiza, Charo Ruiz ha sabido adaptarse a todas las épocas, manteniendo la artesanía y el sello español como bandera, con unos diseños que hoy se venden en los internacionales escaparates de Net-A Porter, Harrods, Browns o Bloomingdales. Sus diseños vaporoso, artesanos y románticos con vistosas tramas de encaje y guipur han llamado la atención dela cantante Taylor Swift y de la actriz Sofía Vergara y modelos internacionales como Bella Hadid, Naomi Cambell, Kate Moss, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio o Elle Macpherson.

La firma Mango se ha convertido en una de las favoritas de Naomi Watts, Katie Holmes, Irina Shayk o Lily Collins, celebrities que han elegidos cómodos y calentitos abrigos para hacer frente al frío este invierno.

Lady Gaga, Lizzo, Rita Ora o las raperas Doja Cat y Ashnikko son fans de Dominnico, firma creada por el joven Domingo Rodríguez, quien adora crear diseños de lujo contemporáneo para el espectáculo. "Me siento agradecido y afortunado de vestir a mujeres fuertes, con principios y actitud", explicó este viernes a Efe el diseñador, quien reconoció: "Gracias al poder mediático de estas artistas, soy más internacional".

The 2nd Skin Co., firma española creada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, con punto de venta en Los Ángeles, es una de las favoritas de Jennifer Lopez, Zendaya o Lily Collins, quienes en varias ocasiones han vestidos estas piezas con sello español.

La diseñadora Teresa Helbig es otra de las españolas que ha desembarcado en Estados Unidos con diseños artesanos, piezas únicas que ya están en los vestidores de Daisy Ridley, Halle Berry, Eva Longoria, Zendaya, Olivia Wilde o Priyanka Chopra.

Desde hace unos años el diseño español habita entre las estrellas internacionales. Miley Cyrus fue una de las primeras en poner los ojos en los diseños de Agatha Ruiz de la Prada o en los de María Ke Fisherman.

Beyoncé vistió un modelo de Palomo Spain para presentar en sociedad a sus mellizos en las redes sociales. La diva del pop, Madonna eligió uno de sus batines para el vídeo de 'Medellín' junto a Maluma vestido por la creadora Ana Locking.

