Natalia Sánchez y Marc Clotet aceleran y esperan su segundo hijo

La actriz madrileña Natalia Sánchez (29 años) y su pareja, el actor catalán Marc Clotet (39), están de enhorabuena. Ambos han desatado la locura en las redes sociales tras anunciar que van a ser padres por segunda vez.

Natalia ha comunicado su embarazo de cuatro meses a través de su cuenta de Instagram, con una fotografía en la que aparece con su hija, Lia, y Marc Clotet besándole la barriga. "¡Nuevo bebé en camino! (otra vez…). No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene… ¡volvemos a aumentar la familia! ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin!", ha escrito la intérprete.

Con esta misma estampa, Marc Clotet ha querido comunicar a sus seguidores que la familia crece: "Hace poco más de un año compartí con vosotr@s la noticia que más ilusión me ha hecho. Hoy, con la misma ilusión, aunque con más ojeras y mucho más ocupados, comparto con vosotr@s que el año que viene seremos un/a más. ¡Gracias por tanto Natalia Sánchez, te quiero", ha escrito el catalán en su cuenta de Instagram, a lo que la actriz ha respondido con simpatía: "Ay, Clotet, la que se nos viene".

A pesar de mostrar su felicidad por la nueva incorporación a la familia, la madrileña ha admitido que está un tanto ajetreada con Lia, que tiene diez meses y medio: "Pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y, aunque reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos, no paro de repetirme a mi misma que con paciencia, amor y Marc Clotet, que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien", ha sentenciado la que dio vida a Teté en la serie 'Los Serrano'.

CANTIDAD DE FELICITACIONES

Ha sido un anuncio de lo más sorprendente, que nadie esperaba, así que muchos compañeros y amigos de la pareja han querido felicitarles por la noticia. En la publicación de la actriz, el influencer Pelayo Díaz ha sido uno de los primeros en comentar, así como la actriz Hiba Abouk y el actor Daniel Muriel, entre otros.

Por su parte, la publicación de Marc Clotet también cuenta con una gran cantidad de comentarios, entre ellos el de la actriz Úrsula Corberó, la intérprete Aura Garrido y la presentadora Carolina Ferrer.

El pasado 8 de enero, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Lia, una niña que nació semanas antes de lo previsto, tal y como contó la propia Natalia en sus redes: "Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aunque nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas...), todo ha ido de maravilla". Como es ochomesina, durante todo este tiempo, tanto la actriz como el catalán han extremado las precauciones para no poner en riesgo su salud.

Ambos anunciaron que iban a ser padres por primera vez en agosto del año pasado tras una discreta relación que comenzó en 2014: "Por fin podemos gritar a los cuatro vientos que ¡el año que viene seremos 3 en la familia!", publicó la actriz en su Instagram. Ahora, dentro de unos meses, ¡ya serán cuatro!