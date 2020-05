Entre todas las estrellas de Hollywood, quizá solo haya una la mera mención de cuyo nombre traiga automáticamente a la mente las circunstancias de su muerte. Casi 40 años después de que su cuerpo vestido en pijama fuera encontrado flotando en el Pacífico, sigue sin saberse qué sucedió a bordo del barco en el que Natalie Wood disfrutaba del fin de semana de Acción de Gracias de 1981 con su marido, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken. Y ese misterio siempre ha ensombrecido una carrera excepcional que la actriz inició con solo 4 años y durante la que acumuló tres nominaciones al Oscar.



Natalie Wood y Robert Wagner, en 1974.

Corregir esa percepción pública es el objetivo primordial de 'Natalie Wood: entre bambalinas', el documental que HBO España estrena el próximo miércoles. Producida por la también intérprete Natasha Gregson Wagner (la hija que Wood tuvo con su segundo marido, Richard Gregson), la película combina fragmentos de los filmes de su protagonista con grabaciones caseras inéditas y opiniones de colegas como Robert Redford, Mia Farrow o Elliot Gould. Su gran baza, eso sí, es que además incluye una entrevista con Wagner, que estuvo casado con Wood dos veces –entre 1957 y 1961 y desde 1972– y que nunca antes había hablado frente a una cámara de la tragedia.



'REBELDE SIN CAUSA’ (1955): Su primera película importante y su primera nominación al Oscar.

Mientras trata de contener las lágrimas, Wagner relata su versión de lo sucedido: él mantuvo una discusión acalorada con Walken acerca de la carrera de su esposa, y llegó a enojarse tanto que hizo añicos una botella de vino sobre la mesa; fue al retirarse a su habitación cuando comprobó que ella había desaparecido. La historia oficial es que cayó al agua mientras intentaba fijar la sujeción de uno de los botes salvavidas al costado del yate, y 'Entre bambalinas' no la pone en duda. Sea como sea, ni la película ni el libro biográfico 'More than love', que ha escrito Gregson Wagner y que también verá la luz en los próximos días, lograrán mitigar un morbo en torno a Wood que se muestra inagotable.



‘ESPLENDOR EN LA HIERBA’ (1961): se dice que en el rodaje tuvo un idilio con Warren Beatty. Wagner lo niega.

En febrero, sin ir más lejos, el nombre de la actriz fue tendencia a raíz de la muerte de Kirk Douglas, puesto que se rumorea que el actor era la persona a quien ella se refería cuando afirmó haber sido violada con solo 15 años por alguien muy poderoso de Hollywood. Y hace solo unas semanas llegó a las librerías 'Natalie Wood: the complete biography', reedición del polémico texto que Suzanne Finstad publicó en el 2001 y en que se muestra convencida de que Wagner sabe más de lo que cuenta.



'WEST SIDE STORY’ (1961): la cinta que la lanzó al estrellato. Fue doblada en las escenas de canto.

Wood tuvo un padre alcohólico y propenso a la violencia física. Determinada a convertirla en una estrella infantil, su madre la sometió a abusos psicológicos a causa de los que sufrió fobias, paranoias y ataques de pánico. También fue su progenitora, al parecer, quien la arrojó a los brazos de Frank Sinatra cuando solo tenía 15 años –él 38– y un año después la empujó a tener sexo y consumir drogas con el director Nicholas Ray –de 42– para ganarse su papel en 'Rebelde sin causa'. Resulta tentador vincular esos traumas de infancia y adolescencia con la turbulenta vida amorosa que la actriz vivió después, sus adicciones a las pastillas y el alcohol y sus diversos intentos de suicidio. El primero de ellos, asegura Finstad en su libro, fue en 1961, cuando descubrió a Wagner en la mansión donde vivían juntos, en pleno acto sexual con el mayordomo.



'AMORES CON UN EXTRAÑO’ (1963): de ella salió con su tercera nominación al Oscar y un idilio con Steve McQueen.

Algunas malas lenguas aseguran que durante el fin de semana fatal de 1981 Wood trató de hacer pagar a Wagner aquella vieja traición flirteando con Walken; otras sugieren que, en realidad, el coqueteo ocurrió entre ambos hombres. El capitán de la embarcación, Dennis Tavern, lleva años insistiendo en que aquella noche Wagner tuvo una pelea épica con Wood y que al percatarse de su ausencia no solo decidió no buscar a su esposa sino que tardó dos horas en llamar a las autoridades. La policía ha reabierto el caso varias veces, pero el misterio continúa sin resolverse, y su víctima sigue condenada a ser poco más que un cadáver envuelto de interrogantes.