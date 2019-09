Nick Carter, de Backstreet Boys, pide una orden de alejamiento de su hermano Aaron

Nick Carter, miembro de la banda musical Backstreet Boys, ha presentado una orden de alejamiento contra su hermano Aaron Carter alegando que amenazó con matar a su "esposa embarazada y a su hijo por nacer".

Nick ha anunciado la medida a través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter en el que aseguró que tanto él como su hermana han tomado la difícil decisión después de una "meditada consideración".

"Después de una meditada consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron", indica el integrante de los Backstreet Boys.

"A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia", escribe Nick.

UN TRATAMIENTO "ADECUADO"

La estrella musical afirmó que tanto él como su hermana aún quieren a Aaron y esperan que "reciba el tratamiento adecuado que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona".

Nick además añadió las etiquetas "salud mental" y "control de armas" al final de su mensaje.

I never threatened anyone. I’m appalled by this and don’t ever wish to speak to them again. They’re trying to 5150 me. My brother called me a month ago and told me to “stay off of Instagram live” https://t.co/gsrBcInhOH