Nieves Herrero desvela que sufrió abusos sexuales cuando era niña

Nieves Herrero ha desvelado sufrió abusos sexuales durante su infancia, a manos de un amigo de sus padres. "Tenía entre tres y cinco años", ha explicado la periodista, incapaz de fijar cuándo sucedió en concreto. "Dicen que no se tiene memoria y conciencia de las cosas hasta los cinco años, pero yo recuerdo todo aquello perfectamente. El cerebro no te engaña y te lo recuerda. Hasta que prefieres olvidarlo para evitar el daño", en su opinión.

"De ese amigo, que por supuesto dejó de serlo en cuanto mis padres se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar", ha explicado la periodista y escritora en una entrevista en 'Público'.

Herrero -aunque su abusador le decía que era su "secreto"- acabó acudiendo a sus progenitores. "Yo no quería contárselo por si les hacía daño. Cuando lo hice mis padres no podían creerse lo que les contaba y por supuesto sacaron a ese hombre de mi vida,de nuestras vidas de inmediato. Aun así me decían que cómo me acordaba con lo pequeñita que era", indica.

"No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera. No hay derecho a que lo más bello del mundo que es ser niña te lo estropeen de esa forma. Yo no comprendía nada. No comprendía lo que pasaba", se ha quejado con crudeza la presentadora de Onda Madrid ha

Herrero decidido contar este episodio porque "compartir es quitar peso a la conciencia, es denunciar y visibilizar un enorme problema de nuestra sociedad que tenemos que cortar de lleno".