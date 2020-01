Noruega se despide de Ari Behn

Noruega se despide a Ari Behn, el exmarido de Marta Luisa de Noruega, que se quitó la vida el pasado día de Navidad a los 47 años. Al funeral, celebrado en la catedral de Oslo a primera hora de la tarde, han acudido Marta Luisa con sus tres hijas adolescentes; Maud Angelica, de 16 años; Leah Isadora, de 14; y Emma Tallulah, de 11. También la Familia Real al completo con los Reyes Harald y Sonia a la cabeza y los príncipes Haakon y Mette- Marit, con sus hijos. Todos han querido dar su último adiós al que fuera uno de sus integrantes durante catorce años. Unas honras fúnebres que no han tenido carácter de Estado a pesar de contar con miembros del Gobierno. Quien no ha asistido es la actual pareja de Marta Luisa, el chamán Durek Verrett

La catedral de Oslo, con capacidad para 900 personas, se ha quedado pequeña para acoger a todos aquellos que querían acudir a la ceremonia. Horas antes de que comenzara el servicio religioso, muchos ciudadanos hacían cola a las puertas del templo para estar presentes en la despedida del polifacático autor. La misa, oficiada por la obispo Kari Veiteberg, ha comenzado a las 13:00 horas ante un feretro blanco coronado por un gran ramo de rosas con una banda que ponía: "Te amamos por siempre, papá", firmado por las tres hijas de Ari.

La princesa Marta Luisa ha acompañado hasta el altar a su primogénita, Maud Angelica, que ha dejado un retrato de su padre, pintado por ella, sobre el ataud, antes de pronunciar un discurso, lleno de emoción. "Te iba a regalar este dibujo como regalo de Navidad. Mientras lo dibujaba, pensé en cuánto te quiero y en lo emocionada que estaba por ver tu reacción. No te he visto en dos semanas y te he extrañado mucho". La hija mayor de Ari Behn y Marta Luisa de Noruega ha agradecido también a su padre la seguridad en sí misma que le inculcó de niña. "Cuando tenía miedo de los monstruos debajo de mi cama, me decías que me cuidarías. Eras mi héroe, papá. Nos hiciste pensar que podíamos hacer cualquier cosa. Nos hiciste sentir una fuerza y una alegría infinitas al creer en nosotros de esa manera. Por eso, Leah, Emma, mamá y yo te echaremos mucho de menos".Tras ella, sus dos hermanas, Leah Isadora, y Emma Tallulah, han depositado varias flores sobre el féretro.

La Casa Real sueca, muy unida a la familia real Noruega también está presente. El príncipe Daniel, marido de Victoria de Suecia, ha estado arropando a la familia y a las tres hijas del fallecido. Aunque las exequias no han tenido carácter de Estado, han sido muchos los miembros del Gobierno que han querido estar presentes y arropar a la familia.

Ari Behn, casado con la princesa Marta Luisa de Noruega entre 2002 y 2016, se quitó la vida el 25 de diciembre de 2019, tal y como informó su familia en un comunicado. "Con gran dolor en el corazón, los familiares más cercanos de Ari Behn informamos hoy de que se ha quitado la vida. Pedimos respeto a nuestra vida privada de ahora en adelante', informó su representante Geir Håkonsund en un breve escrito enviado a medios noruegos.

También los reyes Harald y Sonia expresaron en otro comunicado su "gran pena" por la pérdida de Ari, una parte 'importante' de la familia real durante muchos años y del que conservan 'buenos recuerdos', a la vez que lamentaron que sus nietas hayan perdido a 'un gran padre'. 'Para nosotros Ari era un buen amigo, un familiar querido y un tío fantástico con el que compartimos grandes y pequeños momentos en la vida', lamentaron el príncipe heredero Haakon y su esposa, la princesa Mette-Marit.