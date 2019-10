El ojo morado de Jimmy Carter

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, de 95 años, se ha caído este domingo en su casa de Plains (Georgia), según ha informado el Centro Carter, en un comunicado en el que indicó que, a pesar de que requirió "varios puntos de sutura en la frente", el exmandatario se encontraba "bien". Por eso no quiso perderse horas más tarde la presentación, junto a su esposa, Rosalynn, de 73 años, del proyecto que la fundación Habitat for Humanity pondrá en marcha durante toda esta semana en Nashville (Tennessee). El matrimonio lleva 35 años demostrando su compromiso con la justicia social y los derechos humanos a través de su colaboración con esta oenegé, que se dedica a construir viviendas sociales -sobre todo en EEUU pero también en otros países- para aquellos más necesitados.

Statement from The Carter Center on Jimmy Carter’s Health pic.twitter.com/Awhs6pdbGw