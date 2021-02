Olivia Newton-John se niega a vacunarse contra el covid

Olivia Newton-John lleva muchos años batallando contra el cáncer. La primera vez fue diagnosticada de un cáncer de mama en 1992. Desde entonces se le ha reproducido la enfermedad dos veces más, en el 2012 y en el 2017. Hace un año, la actriz sufrió un tumor en la base de la columna vertebral y actualmente su cáncer de mama se encuentra en estadio 4, según ha informado 'The Daily Mail'.

A pesar de su frágil estado de salud, la artista ha dejado claro que no se vacunará contra el covid. La estrella de 'Grease' ha anunciado su decisión en una entrevista que ha concedido junto a su única hija, Chloe Lattanzi a 'The Herald Sun'.

Chloe, fruto de su matrimonio de Newton-John con el actor y bailarín Matt Lattanzi, que estuvieron casados entre 1984 y 1995, ha sido quien ha tomado la palabra: "No soy antivacunas, lo que pasa es que estoy en contra de poner mercurio y pesticidas en mi cuerpo, que se encuentran en muchas vacunas", ha dicho la joven al citado diario. "Para mí, la medicina real es la que proviene de la tierra. Creo que la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras, yo solía hacerlo. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar hierbas y plantas cuando era bebé en lugar de que me inyectaran toxinas, lo habría hecho", afirma Lattanzi, que en el 2013, recibió tratamiento por sus adicciones al alcohol y la cocaína.

Por su parte, la artista, de 72 años, no ha dado demasiadas explicaciones sobre su rechazo a inmunizarse frente al coronavirus. Simplemente ha comentado: "En este momento, no lo voy a hacer".

"La medicina natural es la fiesta a la que pertenezco. No soy republicana, no soy demócrata. ¿Qué haces cuando no entras en la caja? ¿Cuándo eres vegana, cultivas cannabis, defiendes los derechos LGBTQ, eres budista y no estás de acuerdo con las vacunas? ¿Alguien querría relacionarse?", se pregunta la joven, de 34 años, que actualmente dirige una granja de cannabis medicinal en el estado de Oregón (EE.UU.) junto a su novio, James Driskill.

En cambio, muchos de sus colegas de Hollywood como los actores Martha Stewart, Joan Collins, Sir David Attenborough, Ian McKellen, Harrison Ford y Arnold Schwarzenegger ya se han puesto la primera dosis de la vacuna anticovid.