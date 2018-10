Pablo Motos desvela la operación de cirugía estética a la que se sometió Nuria Roca

La nueva sección de Nuria Roca en El Hormiguero está dando pie a que se descubran algunos de sus secretos mejor guardados. Y es que, tras confesar que se había sometido a una operación de cirugía estética años atrás, Pablo Motos desveló qué parte de su cuerpo había pasado por las manos de un cirujano.

Nuria y yo nos conocemos de hace 20 años, ella puede contar intimidades mías y yo las suyas, explicó el presentador a Emilio Aragón, el invitado ayer al programa, que escuchó atento sus confesiones. La gente ha especulado muchísimo. Que si los pechos, que si el culo, los pómulos, el cuello Hasta las rodillas!, admitía la presentadora.

Sin embargo, aunque ella no había desvelado de qué se había operado, Pablo Motos lo reveló: Tú no lo quisiste decir, pero yo lo he averiguado: Nuria Roca se operó de las orejas de soplillo.

Esto no lo sabe nadie. Es que es un trauma. Imagínate la infancia. Yo sueño que se me despegan las orejas, aseguró Roca, que añadía entre risas: Yo en los partos no preguntaba si el niño venía bien, preguntaba si venía con las orejas pegadas