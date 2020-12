Paloma Cuevas se olvida de Enrique Ponce

Paloma Cuevas acapara estos días todos los titulares de la prensa rosa. Según señalan algunos medios, la exmujer de Enrique Ponce está de nuevo ilusionada.

A la modelo y empresaria, de 48 años, se le ha relacionado con el doctor Ángel Villamor, traumatólogo encargado de operar al rey emérito y a famosos deportistas, amigo de la familia que ha estado muy presente en la vida de la diseñadora durante los últimos años de su matrimonio con el torero.

Una relación que empezó siendo profesional, ya que el médico operó primero al padre de la cordobesa, Victoriano Valencia, después a su hermano y por último a Ponce cuando sufrió una cogida en Valencia durante la feria de Fallas del 2019.

Los rumores sobre su posible nueva pareja surgieron este pasado fin de semana, cuando el periodista Diego Arrabal destapó en el programa 'Viva la vida' (Tele 5) algunos datos sobre el que podría ser el nuevo amor de Paloma Cuevas. No obstante, ella y su entorno lo desmienten.

Pese a no dar nombres del afortunado que habría devuelto la sonrisa a la empresaria, las pistas eran claras: ."Un misterioso hombre que está separado, tiene un hijo y que está vinculado de algún modo con la Casa Real sería la persona que la ha ayudado a que pase página", señaló el colaborador del programa de Enma García.

"Ella está ahora en otras cosas"

De hecho, el entorno más cercano a Cuevas ha afirmado a la revista 'Semana' que "ella a sus amigos nos lo ha negado. Nos dice que no está para eso, que ella está ahora en otras cosas. No sé si querrá mantenerlo en secreto por algo en concreto o es que no hay nadie en su vida".

Mientras que Cuevas se ha encargado de desmentir la noticia a 'Hola! y de asegurar que espera que su expareja firme ya el divorcio. Ya que el documento, que solo está firmado por ella, sigue en el despacho de los abogados, a la espera de que Ponce lo ratifique. La ruptura legal podría hacerse efectiva si una de las partes interpusiera la demanda.

Por otro lado, según confirma el portal 'Vanitatis: La relación entre ellos es buena y Paloma Cuevas ha puesto todo de su parte por el interés de sus hijas. Está dedicada totalmente a ellas y a sus padres, preparando lo que será el nuevo año con temas profesionales.

Nueva ilusión profesional

Lo que es seguro es que la diseñadora está centrada en la creación de una nueva colección de fiesta para Rosa Clará.

Según han confirmado este martes fuentes de la firma de moda nupcial a EL PERIÓDICO, hace algunos meses que la cordobesa trabaja en este nuevo proyecto de vestidos exclusivos de fiesta. "Paloma Cuevas ha viajado hasta Estados Unidos y México con Clará para desarrollar y trabajar en la búsqueda de tejidos y materiales para esta nueva colección que preparan para 86 países", afirman y añaden que el vínculo de amistad que une a la empresaria catalana con Cuevas "viene de hace muchos años atrás".

Enrique Ponce y Paloma Cuevas sorprendieron el pasado 1 de julio con un comunicado en el que anunciaban su separación después de más de 25 años de relación. Una semana semana después se conocía que el diestro mantenía una relación con Ana Soria, una joven estudiante de Almería, 20 años más joven que él, convirtiéndose en la pareja del verano.