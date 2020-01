Pamela Anderson se casa con Jon Peters

Pamela Anderson se casó este lunes con el productor de cine Jon Peters en una ceremonia privada en Malibú. La estrella de 'Los vigilantes de la playa', de 52 años, dio el 'sí, quiero' al magnate de Hollywood, de 74 años, conocido por sus exitosos filmes como 'Flashdance', 'Batman' y 'A Star Is Born'.

Según 'The Hollywood Reporter', la pareja se conoce desde hace más de tres décadas, cuando Peters la conoció en la mansión 'Playboy'.'"Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido", fueron algunas palabras que el conocido productor dijo a la citada web.

Anderson ha estado casada con el músico Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon, con quien contrajo matrimonio dos veces. Por su parte, Peters también ha estado casado en cinco ocasiones, entre las que destacan Lesley Ann Warren y Barbra Streisand.

En su cuenta de Instagram, la exmodelo ha compartido varias imágenes que reflejan la felicidad que vive en su nueva etapa. "Todavía no has amado. Solo has estado tratando de amar; empezando a amar. La confianza sola no es amor, la ilusión no es amor, el deseo solo no es amor. Todos esos eran caminos que te sacaban de ti mismo, es verdad, y por eso pensaste que conducían a otro, pero nunca llegaste al otro. Solo estabas en camino. Por favor, comprende que estoy en plena rebelión contra mi propia mente, que cuando vivo, vivo por impulso, por la emoción, por calor blanco", ha escrito Anderson.