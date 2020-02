Pamela Anderson se separa de Jon Peters a los 12 días de casarse

El pasado 20 de enero Pamela Anderson, de 52 años, sorprendía casándose en secreto con el productor Jon Peters, de 72 años, que confesaba llevar 35 años enamorado de ella. Era la quinta boda para ambos, pero su matrimonio ha durado tan solo doce días. Tras darse el 'sí quiero', la actriz y el magnate han roto su relación cuando ni siquiera habían llegado a formalizar su enlace de forma legal.

La protagonista de 'Los vigilantes de la playa' ha confirmado la ruptura a través de un comunicado enviado a 'The Hollywood Reporter': "Agradeceríamos mucho vuestro apoyo ahora que nos vamos a tomar un tiempo para reconsiderar lo que queremos de la vida y el uno del otro. La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, hemos decidido de mutuo acuerdo posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fé en este proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad".

La pareja, ya había salido juntos hace 30 años, cuando se conocieron en la mansión Playboy. Peters estaba enamorado de la actriz desde aquel primer noviazgo, según él mismo reconoció recientemente: "Tenía 19 años. Sabía que sería una gran estrella. Terminamos viviendo juntos. Por supuesto, Hefner la amaba y era consciente de su belleza. Pamela era una chica que sin maquillaje era hermosa. Muy inteligente y talentosa. Nunca ha fomentado todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar realmente. Hay mucho más de ella de lo que parece, si no no la amaría tanto. Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero durante 35 años solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada", declaró recientemente a 'The Hollywood Reporter'.