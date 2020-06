El pasado del novio de Marta Luisa de Noruega pasa factura

En muchas ocasiones, algunos de los miembros de las familias reales europeas suelen estar enfrentados a los tabloides y la prensa del corazón que los encumbran en el imaginario popular. En ese conflicto, en dura pugna con los hijos de lady Di, se encuentra Marta Luisa de Noruega (48 años), especialmente desde que en el 2019 anunciara su noviazgo con el chaman estadounidense Durek Verrett.

La hija de Harald y Sonja de Noruega se ha quejado en muchas ocasiones de que se escriba sobre ella sin contar con ella. ¿Es la forma en que la prensa decide poseer mi historia, o es la forma en que yo vivo mi historia?, decía Marta Luisa a el podcast Tut & Mediekjør.

Pero ahora a la princesa noruega se le abierto otro frente y en esta ocasión implica directamente a su novio Durek Verrett.

Y esque el exnovio de Durek, el masajista Hank Greenberg, de 48 años, ha denunciado al periódico SE og Hor que ha recibido amenazas de una demanda millonaria, enviada por un abogado estadonidense representante legal de Marta Luisa y Verret en Estados Unidos, acusándole de acusaciones y declaraciones falsas sobre la actual pareja de la princesa noruega.

Recordemos que en varias ocasiones Greekaaan ha declarado que su relación con Durek estuvo plagada de conflictos y peleas y que el chaman es una persona violenta y manipuladora, afirmaciones ampliamente difundidas por la prensa y las redes sociales noruegas .

Tal vez por eso, el documento enviado por el abogado de Marta Luisa le indica al masajista que tiene prohibido de inmediato y para siempre hacer declaraciones falsas, provocativas, difamatorias y despectivas sobre Durek Verrett o interferir de otra manera con su vida y su trabajo.

Contra el racismo

Mientras todo esto sucede, la princesa Marta Luisa se ha sumado a la ola de denuncia contra el racismo provocada por la muerte del afroamericano George Floyd colgando en su Instagram una foto junto a Verret denunciando el racismo sufrido por su pareja.

El racismo está en la manera en la que la gente le rehuye. En cómo los amigos asumen que miente, y que es malvado por ser amable. En cómo mascullan sus palabras, dejando perfectamente claro que el puesto que ocupa en la mesa no le corresponde. En las personas en posiciones importantes diciendo que cómo se atreve a pensar que tocarán su mano cuando él se la extiende para decirles buenas noches. En la gente que cree que no es racista pero no conoce a nadie con un color de piel distinto del suyo, aparte de las personas que trabajan para ellos. En cómo asumen que Durek no es una buena persona que me ama, sino una que me ha manipulado para que le quiera y explotarme financieramente. ESO ES RACISMO!, denuncia con rotundidad Marta Luisa.