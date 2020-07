El paso gigante de Enrique Ponce y su joven novia

El idilio entre Enrique Ponce y su joven novia, Ana Soria, avanza a pasos agigantados desde que el valenciano reconoció abiertamente que estaba enamorado. Toda una prueba de amor que reafirma su sonado romance.

Este lunes, la estudiante ha publicado en su cuenta de Instagram, que ha cerrado y ha abierto varias veces en los últimos días, una imagen en la que aparecen abrazados y con la que confirma que su relación va viento en popa. Rapidamente, el diestro ha compartido la misma foto en sus 'stories' de la misma red social. Toda una declaración de intenciones para aquellos que ponen en duda su historia de amor.

MENSAJE CONTUNDENTE

Sin embargo, no ha sido la única publicación de la estudiante en las redes. Este pasasdo sábado, la almeriense, de 22 años, lanzó un ambiguo mensaje en el que decía: "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, solo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz", Sin duda, unas palabras que muchos seguidores piensan que iban dirigidas a la todavía mujer del diestro, Paloma Cuevas. En cambio, otros se han inclinado por señalar a algún periodista de la prensa del corazón o a alguien del entorno de la joven.