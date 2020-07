Pau Gasol y Catherine McDonnell anuncian que esperan su primer hijo

Pau Gasol y su mujer, Catherine McDonnell, han anunciado una feliz noticia. A través de sus respectivas redes sociales han revelado que pronto se convertirán en padres de su primer hijo en común.

"No podemos estar más felices de añadir un nuevo miembro a nuestra familia muy pronto!", ha proclamado el matrimonio.

En el tuit en el que anuncia el embarazo, el baloncestista, que el pasado 6 de julio cumplió 40 años, dice: "Vas a ser la mejor madre". Y concluye: "La vida está a punto de llevarnos por una nueva aventura maravillosa".

We are beyond excited to be adding a new member to our family soon! You are going to be the best mom @catmcdonnell7. Life is about to take us on a whole new adventure!



Love you 😍#BabyGasolOnTheWay 👶🏼❤️ pic.twitter.com/km43o32vXb