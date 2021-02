Paul Solomons, el diseñador que va a llevar al altar a Kylie Minogue

Durante muchos años Kylie Minogue ha asegurado que si un día se casaba lo haría en su "amada ciudad natal de Melbourne". Pues bien, ese día parece que va a llegar pronto. Los tabloides australianos y británicos llevan varias semanas avisando de que la soñada boda de la princesa del pop (52 años) es inminente y que, finalmente, será el galés Paul Solomons (46 años) el elegido para llevarla al altar.

Hace unos días, Minogue ha volado a casa desde Londres junto al que es su novio desde 2018. Aunque se especuló que el viaje podría ser para unirse como jurado al programa 'RuPaul's Drag Race Down Under', que se emitirá en Australia y Nueva Zelanda a finales de año, fuentes cercanas citadas por las revistas 'Woman's Day' y 'New Idea' aseguran que la vuelta a Melbourne es para la "ocasión más especial de todas": su boda.

Los citados medios explican que la pareja llegó a Victoria recientemente y que pasaron la preceptiva cuarentena discretamente en un hotel antes de que los vieran juntos.

El promotor de la cantante, Michael Gudinski, ha confirmado a la prensa que la artista "está ansiosa y encantada por ver a su familia". Además, tiene pensado "quedarse en Australia por un tiempo", ha señalado el ejecutivo.

Mientras Minogue se reunía con sus padres, Ron y Carol, y con su hermana Dannii, la familia de Solomons adelantaba que los novios se habían comprometido ya.

El desliz de la suegra

La confirmación de la noticia se le escapó a la madrastra de Solomons, Gloria, quien lleva más de tres décadas casada con su padre. La edición digital del 'Daily Mail' publicó se hizo eco de las palabras de Gloria: “[Kylie] es muy agradable. Estoy encantada de que estén comprometidos. Es muy emocionante. Pero, lo siento, no puedo decir más porque me han dicho que no lo haga. Respeto a mi hijo", aseguró la mujer poco antes de que el representante de la cantante desmintiera el compromiso en 'The Sun': "No es verdad, están muy bien como están", aseguró. Sin embargo, en una entrevista con la revista 'Elle', la cantante y actriz Billie Piper también se refirió a Paul Solomons como el "prometido" de Minogue.

Según la prensa australiana, tantos recelos se debían a que en un principio la diva quería celebrar "una boda íntima solo para amigos y familiares", algo que no sería del todo así. La idea de una ceremonia discreta, sin embargo, habría desaparecido de la mente de la novia, que ahora estaría preparando una gran fiesta, aunque sin ostentaciones. Y con la ayuda de su hermana Dannii, de 49 años, a la que habría elegido como su dama de honor. Precisamente esta última ha sido fotografiada saliendo de la tienda de un diseñador de alta costura en Melbourne.

El enlace de sus sueños

Una fuente consultada por 'Woman's Day' ha dado más detalles del festejo: "[Kylie] está totalmente atrapada y emocionada por este momento. Y Paul está decidido a regalarle la boda de sus sueños, ya sea íntima, familiar o con la alta sociedad de la sociedad australiana".

Aún se estaba lamiendo las heridas por el fracaso de su relación anterior con el actor inglés Joshua Sasse (33 años), en 2017, cuando conoció a Paul y se enamoró de él.

Si bien ella es una estrella desde la infancia -empezó a actuar en la tele desde niña, alcanzó la fama mundial con la serie 'Neighbours' y su primer 'hit' planetario llegó en 1987 con 'The Loco-Motion'- , su novio es casi un desconocido para los medios (aunque trabaje en uno de ellos). Procede de un pueblo minero llamado Llanbradach, en Gales. Se licenció en Diseño Gráfico en la universidad británica de Nottingham y desde 2007 es el director creativo de la revista de moda masculina 'GQ', en su edición británica, así como de 'GQ Style'. Antes también trabajó en 'Marie Claire'.

En varias ocasiones Solomons ha compartido con el mundo su amor por la princesa pop a través de su cuenta de Instagram de la revista. Y ella tampoco se ha quedado corta. La vocalista también se pronunciado en varias ocasiones sobre la relación tan estrecha y satisfactoria que les une (si bien nunca ha llegado a hablar abiertamente de planes de futuro ni de boda). "Es un hombre genial, mi mejor fuente de apoyo. Nos reímos mucho, hemos pasado por cosas muy similares en nuestras vidas y nos hemos conocido en un momento perfecto para ambos. Es un amor, la verdad", ha explicado Kylie recientemente en un medio británico, donde también destacaba entre sus virtudes que es "un tipo inspirador, divertido y talentoso", y que "¡tiene un trabajo en la vida real!".

El romance comenzó en abril de 2018, y un mes después ya fue confirmado por la cantante, que compartió una foto de ambos besándose en su fiesta de cumpleaños en Chiltern Firehouse en Londres.