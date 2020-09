Paulo Coelho se burla de los que queman sus libros: "Primero los compraron"

El escritor Paulo Coelho respondió con buen humor a vídeos que circulan en las redes sociales y en los que se ve a seguidores del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, echando algunos de sus libros al fuego. "Primero los compraron", escribió.

Los vídeos de personas que queman los libros del autor de "El Alquimista", publicado en 1988 y del que se han vendido más de 150 millones de copias en 70 idiomas, proliferaron en los últimos días entre los seguidores del líder de la ultraderecha brasileña.

En casi todos, se acusa a Coelho de "comunista", "socialista" y "antipatriota", se le pide que vaya a vivir "a Cuba o Venezuela", y se condena su crítica postura frente a las políticas de Bolsonaro, en particular respecto al medio ambiente y la Amazonía, denunciadas por ecologistas y que preocupan a otros países y empresas globales.

Brazilian fundamentalists burn books written by @paulocoelho because of his political opinions and dislike of the current government: pic.twitter.com/yAy9aIH9o9