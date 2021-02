Pedro Pascal reacciona emocionado a la transición de su hermana Lux: "Mi corazón"

Pedro Pascal, uno de los protagonistas de la conocida serie de Disney+ 'The Mandalorian', además de otras famosas producciones, como 'Narcos' (Netflix) o 'Juego de tronos' (HBO), ha emocionado al mundo entero y se ha convertido en 'trending topic' después de dirigirle un cariñoso mensaje a su hermana en las redes sociales. El actor chileno de ascendencia española, de 45 años, ha mostrado todo su apoyo y amor a la también actriz, Lux Pascal, que ya ha dejado atrás su nombre de Lucas Balmaceda (el primer apellido familiar) con el que fue conocida en diversas producciones de su país e internacionales.

Lux, de 28 años de edad, ha trabajado en una amplia cantidad de ficciones chilenas como 'Héroes invisibles' o 'La Jauría'. La joven intérprete ha sorprendido este martes cuando ha revelado su transición y que ahora es una mujer. "Ya lo había ido conversando con mi familia poco a poco. Al principio, saliendo del armario como persona de género no binario. Pero ahora, finalmente puedo decir que soy una mujer", explica la actriz en una entrevista con la revista 'Ya'. "Para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural", insite la artista.

Ella misma también ha ido dando detalles en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 39.000 fans.

"Aliviada, tranquila y feliz"

Fue el pasado verano cuando inició finalmente este paso, que la hizo sentirse “aliviada, tranquila y feliz”; según cuenta Lux en la revista.

En este contexto, Lux ha manifestado que se encuentra muy contenta y emocionada por dar a conocer su transición, sin embargo, sentía confiesa, tenía miedo de cómo iba a ser recibida la noticia e, incluso, llegó a dudar de si estaba lista para compartirla. "Tenía muchos miedos, no sabía cómo iba a ser recibida esta noticia y dije '¿estoy segura?' (...) Si llegas a arrepentirte siempre va a haber un juicio de por qué no lo hiciste antes", relata en las páginas de 'Ya', donde también explica lo complejo que es vivir este proceso: "Antes no estaba lista, estaba muy asustada".

"No saben lo difícil que es ser trans, las mujeres trans tienen una connotación que los hombres trans no han tenido todavía, estamos asociadas a cosas que la sociedad generalmente rechaza", sostiene.

“Como soy artista, en todas las circunstancias que podría proyectarme como mujer alcanzaba más libertad expresiva. Siento que en los espacios masculinos siempre trataron de suprimir eso que a mí me producía tanto goce”, agrega la actriz, que sigue su carrera artística en Estados Unidos.

El apoyo de su hermano Pedro

Uno de los hermanos mayores de Lux es Pedro Pascal, un hombre en ascenso en la industria del cine en los últimos tiempos, que incluso ha sido nombrado el más popular del mundo por IMDb. (Los otros hermanos son Javiera y Nicolás).

Lux asegura que mantiene una relación muy cercana con el actor de 'Narcos', del que cuenta que suelen hablar mucho por teléfono y que "está muy feliz". La actriz explica también que siempre la apoyó y que le solía "regalar películas".

Por eso, no es de extrañar el emotivo y dulce mensaje que le ha dedicado el actor a su hermana, orgulloso de su valentía. En su perfil de Instagram ha compartido la portada de la revista en la que Lux ha lanzado a los cuatro vientos su mensaje, y la acompañado de esta frase: "Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux", junto al 'hashtag' #LuxPascal, dejando bien claro su nombre elegido y el que realmente representa quién es.