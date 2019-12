Pedroche: "No soy así de nacimiento. Me lo curro a diario"

Cristina Pedroche ha sido elegida para protagonizar la última edición de la revista 'Women's Health', y su pareja, el chef de DiverXO, Dabiz Muñoz, aparecerá en la portada del número de 'Men's Health' de los meses de enero y febrero. Por separado, la pareja ha hablado de su vínculo con el deporte y ha revelado algunos detalles de su relación.

La presentadora se ha mostrado en la revista orgullosa de la mujer en la que se ha convertido y más en forma que nunca por dentro y por fuera. En la entrevista, afirma con sinceridad: "Si hace 10 años, cuando empecé en la tele, me llegan a decir dónde estaría ahora, me partiría de la risa".

Además de desvelar sus secretos para lucir un cuerpo perfecto en Nochevieja, confiesa que lo que de verdad la empodera es el deporte y que trabaja un montón a diario para estar en plena forma: "Ni soy así físicamente ni psicológicamente por simple suerte o por nacimiento. Me lo curro a diario".

Respecto a la crítica de la figura de la mujer en la televisión, la colaboradora de 'Zapeando' revela que "un hombre puede estar gordito y no pasa nada. Pero es complicado encontrar a una presentadora, a una actriz o a una cantante que, de entrada, no esté ya como exigen los cánones, tres kilos arriba, tres kilos abajo". También explica que la relación con su cuerpo es idéntica a la de todas las mujeres, "una mezcla de amor-odio. Una nunca acaba de estar contenta con lo que tiene".

Sobre cómo vive la fama, Pedroche comenta que, aunque no hace ni dice más que otras mujeres que son anónimas, "es verdad que me han dado caña, pero tengo un altavoz que me permite ser reivindicativa y estoy aprendiendo a usarlo".

Por su parte, Dabiz Muñoz desvela en 'Men's Health' que hacer deporte le hace "mejor persona". "Me ayuda a equilibrar las cosas, a ser un poco más empático con la gente que me rodea". Reconoce, también, que es alguien excesivo: "A veces voy tan a mil, soy tan ambicioso que ni yo mismo disfruto con lo que hago y soy capaz de llevarme por delante a la gente que hay a mi alrededor".

Muñoz confiesa que está peleado con la dieta, ya que "solo el autocontrol consigue que no me ponga todos los días como un gocho. Hubo una época en la que pesé 35 kilos más que ahora". Además, reconoce que Pedroche es su yoga, su alegría y su vía de escape: "Cristina es quien me pone las líneas para ser feliz, la única persona que abre las ventanas de mi cabeza cuando tengo muchas preocupaciones".