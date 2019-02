Pepe Monserrate: "Con los libros de autoayuda y de crecimiento personal te quedas siempre solo"

"Vi que yo podía aportar algo diferente al mundo del crecimiento personal y por eso nació 'Elevate'". Pepe Monserrate crea una herramienta de uso diario para que, no solo podamos marcarnos metas, sino trabajar día y noche para alcanzarlas. Escultor de profesión y después de haber expuesto en el Grand Palais de París o en la galería Pall Mall de Londres, decide recoger en un libro todo lo que ha ido aprendiendo sobre desarrollo y psicología, creando un mapa de objetivos y sueños.

Monserrate explica cómo dejó el mundo de la empresa para seguir su pasión y cómo ha confeccionado un libro diferente en base a las necesidades que pudo encontrar en su propio camino.

Empezaste en la empresa, has pasado al arte, que es donde actualmente desarrollas tu trabajo y ahora con 'Elevate' pegas el salto al crecimiento personal.

El tema del crecimiento personal es algo que he ido trabajando a lo largo de toda mi vida. Es un ámbito que he desarrollado mucho, me ha gustado y he podido estudiarme mejor a mí mismo. Tras creer que había encontrado algo importante en esta área, me decidí a escribir 'Elevate'.

Con los libros de autoayuda y de crecimiento personal te quedas siempre solo. Aplicas unos principios que te escribe el libro, pero después se quedan aparcados y olvidados. Vi que yo podía aportar algo diferente a ese mundo, y por eso nació 'Elevate', tras usar una pulsera de actividad. El mero hecho de tenerla en la muñeca hacía que fuera más fácil cumplir los objetivos que si solo debía usar mi memoria.

Empecé a usar herramientas de recuerdo en más áreas de mi vida y fue absolutamente revelador. Pasé de creer que no cumplía los objetivos por falta de una voluntad a saber que lo importante era tener algo que me lo recordara día y noche.

¿Qué es 'Elevate'?

Es, ante todo, una herramienta transformación personal de uso diario donde el autor es cada uno de nosotros. Nos hace parar, quitar el piloto automático y poder reflexionar y visualizar qué queremos, por qué lo queremos, analizar los obstáculos y hacer un brainstorming de todo lo que podemos hacer parar superarlos.

Cuando ya hemos hecho el escáner de nuestra vida, priorizamos, escogemos áreas concretas y utilizamos las rutinas propuestas de mañana y noche para visualizar y comprometernos con nuestros objetivos.

Es sobre todo una herramienta de recuerdo. Te hace que sea muy fácil adherirte a tu meta porque lo tienes siempre presente, te comprometes.

En el libro vemos cómo una de las áreas que se puede mejorar es nuestra condición física. ¿Podemos aplicar esta herramienta en procesos de adelgazamiento?

Te invita a ser consciente de todo lo que gira en torno a tu vida, incluido aquello que comes o la actividad que haces.

El secreto para que 'Elevate' nos ayude a bajar de peso es que nos proporciona consciencia sobre todo lo que comemos y nos empuja a hacer una mayor actividad física. Es una herramienta también contra la obesidad

¿En qué diferenciamos tu herramienta de todas las demás?

La gran diferencia es que es un objeto físico de uso diario. Es un cuaderno que se utiliza mañana y noche, con dos de las herramientas clave: la rutina bola de nieve y la rutina bola de cristal.

Es personal, cada uno escribe lo que quiere y necesita. Te invita a llevarlo todos los días contigo y tenerlo presente. 'Elevate' es una herramienta de transformación personal diaria, como un cepillo de dientes.

Cuando programas un nuevo camino y tienes un recordatorio diario, el camino antiguo se desdibuja hasta desaparecer.

Te apoyas en multitud de artículos científicos, algo que no es habitual en libros de crecimiento personal.

Soy un apasionado de la ciencia, de la psicología, y voy descubriendo autores que me aportan mucho conocimiento. He leído artículos, por ejemplo, de física cuántica que me han fascinado y en los que también me he apoyado.

Tienes autores de todo tipo, desde la física cuántica hasta la psiquiatría o la psicología positiva. ¿Cuáles son tus imprescindibles?

Empecé gracias a mi familia con If de Rudyard Kipling o también, uno que me marcó mucho, I Believe de J. D. Rockefeller Jr. Y, después, me ha impactado mucho Deepak Chopra. He ido evolucionando en mis lecturas a autores más científicos, como Daniel Goleman o Martin Seligman o Sonja Lyubomirsky.

De todas las herramientas que has ido viendo a lo largo de tu vida, ¿qué tres crees que son imprescindibles para cualquier persona?

Lo tengo claro. En primer lugar, 'Elevate'. Nos invita a un proceso, de forma clara, sencilla y con mucho poder. La siguiente es preguntarse con calma qué quieres exactamente. Fijar el norte en cada plano de tu vida es crucial para saber a dónde vas y poder alcanzarlo. Y, una tercera, es dar todos los días un paso. Priorizar y cada día, aunque de forma muy pequeña, avanzar. Todo suma.

Hablas en 'Elevate' del poder de la gratitud.

Es muy importante en la vida de cada uno. Nos cambia el foco. La gratitud crea una incompatibilidad emocional: si estás centrado en lo positivo de tu vida, no hay espacio para lo negativo.

La gratitud tiene muchas virtudes, no solo con esa incompatibilidad emocional. Agradecer cada día lo que tenemos, según estudios como el de Robert Emmons, nos hace ganar en bienestar un 25%. Ya solo por esto, merece la pena dar las gracias por lo que tenemos cada día.

¿La gratitud nos cambia el foco?

Tomar control sobre lo que tenemos en la mente y en nuestro corazón, domar el caballo desbocado, es el principal activo de creación. Nuestra atención controla todo lo que nos ocurre. Primer debemos acallar la mente y ser conscientes de qué pensamientos son negativos y poder apartarlos de nosotros. Nos ayuda a tener solo lo que queremos y enfocarnos en lo que queremos. La gratitud es el punto de partida del cambio de foco. Pero después debemos introducir en nosotros la proyección del camino.

¿Merece la pena seguir nuestra pasión o el coste es demasiado alto?

Hay que seguir nuestra pasión, independientemente de dónde te lleve. Seguirla cada día, aunque no sea la fuente de donde te alimentes en ese momento, pero andar el camino. Llegado el momento irán viniendo todas las cosas que necesites para llegar a la meta.

Un paso importante es fijarse en nuestros hobbies. De ahí surgen nuestras pasiones y podemos monetizarlo y generar ingresos.

En el libro aparece una escultura de Esperanza D’Ors. ¿Qué simboliza?

Ese Ícaro significa un foco en lo que deseo. Es un Ícaro evolucionado que sabe lo que quiere. Todas sus alas simbolizan que su mente, su corazón, sus acciones van encaminadas a una meta clara. Son todos los frentes abiertos, cómo escogemos el foco hacia cada área y cómo todo tiene un poder transformador. Además, se cierra con un paso al frente, con la acción.