El pequeño Archie protagoniza la felicitación navideña de los duques de Sussex

El pequeño Archie, el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, es ya toda una 'celebrity' de la familia real británica. El bebé, de tan solo siete meses, protagoniza este año la felicitación navideña de los duques de Sussex, que han recurrido a una imagen poco protocolaria y muy familiar.

"Compartimos la felicitación navideña más dulce de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, el duque y la duquesa de Sussex. ¡Feliz Navidad a todos!", escribió la cuenta The Queen's Commonwealth Trust, una de las organizaciones benéficas ligadas al príncipe Harry y Meghan Markle.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl