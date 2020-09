Pérez-Reverte enseña su mano ensangrentada tras un accidente en su barco

El escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española Arturo Pérez-Reverte ha sufrido un accidente mientras navegaba en barco y ha compartido en Twitter una foto de su mano totalmente ensangrentada y con el dedo corazón seriamente lastimado.

"Moraleja, sin importar los años de mar que lleves maniobrando: mantén los dedos lejos de las escotas cuando esté funcionando un 'winche' eléctrico", ha escrito en un mensaje que han tuitedado más de un millón de personas.

Moraleja, sin importar los años de mar que lleves maniobrando: mantén los dedos lejos de las escotas cuando esté funcionando un winche eléctrico. pic.twitter.com/sUYhNwCQDV — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 9, 2020

El padre de Alatristre, nacido en Cartagena hace 68 años, acostumbra a echarse a la mar durante largas temporadas mientras prepara una próxima novela. Pero esta vez parece que una maniobra a bordo le ha jugado una mala pasada y lo ha acabado pagando su mano izquierda. Si bien por la foto no se advina la gravedad de la lesión, lo cierto es que ha sangrado abundantemente.

Sin embargo, Pérez-Reverte ha proseguido sin problemas con su travesía hasta Cartagena, donde se ha encontrado con una fortificación del siglo XVIII. Al no ver bandera alguna en el mástil, el escritor de 'Una historia de España', que no tiene pelos en la lengua, ha afeado la cuestión: "Tal vez se trate de no ofender a los transeúntes", ha porfiado. Genio y figura.