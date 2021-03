Piers Morgan sigue criticando a Meghan Markle tras abandonar el programa 'Good Morning Britain'

El presentador británico Piers Morgan, uno de los periodistas más conocidos del Reino Unido, ha continuado este miércoles con sus críticas contra la duquesa de Sussex a pesar de haber abandonado su programa en el canal privado ITV después de que sus comentarios generasen miles de quejas de los espectadores.

La cadena anunció el martes por la noche en un comunicado que "tras mantener conversaciones con ITV, Piers Morgan ha decidido que es el momento de abandonar (el programa) 'Good Morning Britain".

"El lunes, dije que no creía a Meghan Markle (duquesa de Sussex) en su entrevista con Oprah (Winfrey). He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y aún no (la creo). Si usted sí, está bien. La liberad de opinión es una colina por la que soy feliz de morir", ha escrito Morgan esta mañana en su cuenta de Twitter.

"Gracias por todo el amor, y el odio. Me voy a pasar más tiempo con mis opiniones", agregó.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe