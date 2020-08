Pilar Rubio da detalles de cómo recupera su figura tras el parto

Días después de dar a luz, el pasado 27 de julio, a su cuarto hijo, al que han llamado Máximo Adriano, Pilar Rubio da detalles de cómo están siendo estos días y de cómo intenta, no sin esfuerzo, recuperar su figura. La esposa del futbolista Sergio Ramos ha publicado un vídeo en su cuenta de Instatam en la que asegura que no existen milagros. "Bueno, de momento todavía no me he recuperado del todo porque es imposible, no existen los milagros. Es cuestión de trabajo y de constancia, pero creo que ha bajado bastante el volumen de mi tripa, asegura antes de mostrarla a cámara.

La presentadora ha insistido en que es muy importante prestar atención a las señales que da el cuerpo y ha cont ado cómo vivió las horas anteriores a la llegada de Máximo Adriano: Cuando llegamos al hospital empecé el proceso de dilatación, las contracciones no son nada agradables, pero fueron bastante llevaderas. Cuando ya estaba bastante avanzada y no podía aguantar más el dolor, pedí la epidural y a partir de ahí todo de maravilla, ha explicado. Sin embargo, ha resaltado que ahora tiene fuertes dolores a causa de los entuertos: Son como una especie de contracciones que se producen en el útero que hacen que el vuelva a su forma original. Cuando más las noto es en el momento en el que el bebé empieza a mamar. Me suelen durar unas 48 horas pero se me pone la piel de gallina de pensarlo.