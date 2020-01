Pilar Rubio, embarazada de su cuarto hijo

Pilar Rubio, de 41 años, y Sergio Ramos, de 31, empiezan el 2020 ampliando la familia. Según publica el portal 'Look', el futbolista y la presentadora están esperando su cuarto hijo, que nacería a finales de la primavera, ya que la colaboradora de 'El hormiguero' estaría embarazada de 12 semanas.

La pareja, que se casó el pasado mes de junio en una mediática boda celebrada en la catedral de Sevilla, tiene ya tres pequeños: Sergio, de 5 años; Marco, de 4, y Alejandro, de 1.

BEBÉS NO PLANEADOS

Rubio ya había comentado en alguna ocasión que no le importaría volver a dar a luz, aunque no era algo que tendrían pensado a corto plazo.

De hecho, el pasado octubre, en el programa de Telemadrid de Toñi Moreno 'Aquellos maravillosos años', cuando esta le preguntó si querían ir a por la niña, la mujer de Sergio Ramos le contestó: "No estoy embarazada. No lo estoy, no tengo tiempo. No me importaría en nuestro trabajo nunca encuentras el momento, tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero me daría igual que fuese niño o niña De los tres que hemos tenido no los hemos programado, si vienen, vienen".

"Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor", escribió la presentadora en su perfil de Instagram junto a su marido hace tan solo unos días, una frase a la que podría buscarse ahora un nuevo sentido.

Hace tan solo unas semanas, el hermano de Sergio Ramos, René, y la 'extriunfita' Lorena Gómez también anunciaban que serán padres la próxima primavera.