Pitt-Cooper, el abrazo de los rehabilitados

Brad Pitt es un hombre nuevo y agradecido, y así quedó claro en una entrega de premios en Nueva York. El actor, que acaba de cumplir 56 años, explicó en público que un buen amigo le ayudó durante su rehabilitación en alcohólicos anónimos, de la que ha salido no hace muchos meses. Y ese colega no es cualquiera, sino otra estrella de Hollywood, Bradley Cooper, que unos cuantos años antes también pasó por lo mismo. «Trabajé para estar sobrio gracias a este tío –dijo Pitt señalando a Cooper– y desde que lo hice mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te lo agradezco», afirmó emocionado durante la gala de los premios National Board of Review of Motion Pictures celebrada el pasado miércoles (foto).

El exmarido de Angelina Jolie recibió un galardón por su actuación en la última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en... Hollywood, donde comparte pantalla con Leonardo DiCaprio. Fue el propio Cooper, de 45 años, quien le entregó el galardón. Los actores se fundieron entonces en un abrazo.