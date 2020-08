Plácido Domingo: "Nunca abusé de nadie"

Después de que los principales teatros de ópera del mundo le hayan cerrado sus puertas y condenado al ostracismo, Plácido Domingo, de 79 años, insiste en su inocencia: "Nunca abusé de nadie. Lo repetiré mientras viva". Es el titular que recoge la entrevista publicada este jueves por el diario italiano 'La Repubblica', precisamente el día que recogerá un premio a toda su carrera, el Premio Austriaco del Teatro Musical 2020 en el aeropuerto Wolfrang Amadeus Mozart de Salzburgo. Recordemos que justo ahora hace un año el tenor español fue señalado por unas 20 mujeres como acosador sexual en una investigación de la prensa norteamericana. Estas acusaciones le obligaron a abandonar su puesto como director de la ópera de Los Ángeles y a anular todas sus representaciones en el país, lo que en la práctica puso fin a su carrera en América del Norte. También en otros países, entre ellos España.

En la entrevista, el tenor, que se contagió de coronavirus el pasado marzo, estuvo hospitalizado y luego confinado en su residencia de Acapulco (México), asegura que ya está recuperado. "He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus, me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre". Y en eso está. Asegura que ha recuperado la voz y que hace dos o tres meses "no estaba seguro de que pudiera cantar de nuevo". Sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por lo sucedido -cuando saltó el escándalo pidió "perdón"-, en la entrevista asegura que lo único que le preocupa ahora "es salir de mi refugio en Acapulco, de donde no he salido desde hace meses. Nunca pasé tanto tiempo en casa con mi mujer, mi hijo, mi nuera y mis dos nietos".

"Ahora es el momento de volver a la normalidad. Nuestras nuestras vidas cambiaron y todavía es difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra. Estas acusaciones desestabilizaron a mi familia y a mí mismo y me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o en España, mi país. Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? Es la vida!".

Afrontar las consecuencias

En este sentido, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha señalado en una entrevista con Europa Press en relación a una futura actuación del tenor español en algún espacio o espectáculo del INAEM que, "cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida publica y en la vida social".

"Ya se tomó una decisión en su momento vinculada a una declaración del propio Plácido Domingo. De hecho, hasta ese momento no había habido ningún problema en cuanto a su presencia, porque además en este país y en cualquier Estado de derecho rige la presunción de inocencia siempre", ha señalado el ministro, que ha recordado. "Domingo dice en un momento que hizo daño a una serie de mujeres, que les pide perdón y que asume responsabilidades. En ese contexto, entendimos con la directora del INAEM que no era razonable en ese momento su presencia y formaba parte de esa asunción de responsabilidad que él mismo había aceptado. Nada más, sobre el futuro ojalá a todo el mundo le vaya bien y, por supuesto, él tiene una historia desde el punto de vista musical que es indudable".