La presentadora británica Caroline Flack murió ahorcada

La presentadora de televisión británica Caroline Flack, exconductora del exitoso programa 'Love Island', se quitó la vida ahorcándose en su casa de Londres y los médicos no pudieron hacer nada para salvarla, han revelado este miércoles fuentes de la investación.

La noticia de su muerte, el pasado sábado, ha conmocionado el Reino Unido, donde se ha vuelto a abrir el debate sobre la conducta de los medios sensacionalistas, ya que habían publicado una avalancha de historias sobre su problemática vida privada. Sobre todo, después de que fuera apartada del programa tras ser detenida después de que su novio, el tenista británico Lewis Burton (27), la denunciara por malos tratos.

Flack, de 40 años, estaba a la espera del juicio por los cargos de agrisión, que ella siempre negó. Este incidente hizo muchos 'trolls' la atacaran en internet.

ÚLTIMO 'POST' EN INSTAGRAM

Este miércoles, además, la familia de la estrella televisiva ha hecho público un mensaje inédito que Flack publicó en Instagram pocos días antes de quitarse la vida. Tras el arresto escribió que todo su mundo y su futuro habían sido barridos.

"He tenido una crisis emocional durante mucho tiempo", empezaba escribiendo. "Siempre he asumido la responsabilidad de lo que sucedió esa noche. Incluso aquella noche. Pero la verdad es que fue un accidente", decía.

Caroline Flack's family have released an unpublished Instagram post which she wrote before she died, but was advised not to post.



She described the assault as an ‘accident,’ saying “I've been having some sort of emotional breakdown for a very long time.” @LBC pic.twitter.com/np2tV83npd