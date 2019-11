El príncipe Andrés no recuerda a la mujer que le acusa de haberla violado tres veces

El príncipe Andres de Inglaterra, tercer hijo de la reina Isabel II, ha afirmado que no recuerda haber obligado a una mujer norteamericana a tener sexo con él cuando era menor. Así lo ha admitido el duque de York en una entrevista que emitió este sábado por la noche la BBC y que fue grabada el jueves en el palacio de Buckingham.

Virginia Giuffre, antes Virginia Roberts, es una de las 16 mujeres que han declarado haber sido víctima de los abusos de Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico sexual de menores y que apareció ahorcado en su celda de Nueva York. Virginia Giuffre llegó a afirmar en unos documentos judiciales en EEUU que fue obligada a mantener relaciones íntimas con el duque cuando tenía 17 años. Asegura que la violó en tres ocasiones entre los años 1999 y 2002, cuando Epstein la había captado en una red de prostitución de menores.

"No recuerdo haberme reunido con esa señora"

En la entrevista, el príncipe dijo no recordar haberse reunido con esa joven, si bien ésta dijo en su día que bailó con él en el 2001 y que tuvieron relaciones sexuales en el piso de un amigo del duque en Londres. "No me acuerdo para nada haberme reunido con esa señora, absolutamente nada", afirmó.

Además de Giuffre, otra mujer, identificada como Johann Sjoberg, afirmó, según figura en unos documentos legales en EEUU, que el príncipe le tocó los pechos mientras los dos estaban sentados en un sofá del piso de Epstein en Manhattan en el año 2001.

El palacio de Buckinhgam afirmó en el pasado que esas acusaciones eran "falsas" y "sin fundamento" y que "cualquier sugerencia de conducta inapropiada con menores" no era cierta.

La amistad con Epstein

El príncipe conoció a Epstein en 1999 y desde entonces se vieron en varias ocasiones. Andrés ha admitido que fue "equivocado" por su parte quedarse en la casa del magnate. Una amistad que ha causado una controversia en el Reino Unido.

Los medios sacaron a la luz esta amistad y publicaron hace unos meses unas fotos del año 2010 en las que se veía al duque en la mansión de Epstein en Nueva York despidiéndose de una joven mientras ésta se marchaba de la vivienda.

Esta es la primera vez que el duque, de 59 años, habla públicamente sobre sus vínculos con el empresario, hallado muerto en su celda de Nueva York el pasado 10 de agosto mientras afrontaba nuevos cargos sobre conspiración de tráfico sexual de menores.

Al responder a la pregunta de por qué se quedó en casa de Epstein tras la primera condena del empresario, Andrés contestó que es algo que lamenta "cada día" y que no debió hacerlo "por ser miembro de la familia real y (porque) nosotros tratamos de mantener el nivel más alto" de comportamiento y eso "no ayudó".

En su día, agregó, le pareció que quedarse en el domicilio del empresario era fácil y "conveniente", pero que en retrospectiva lo que hizo fue algo "equivocado".