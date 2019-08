El Puma incluye a sus médicos en el video de 'Agradecido'

El cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma' ha lanzado la madrugada de este viernes 'Agradecido', el primer sencillo desde su doble trasplante de pulmón, con un video al que tuvo acceso Efe, en el que participa su equipo médico, su familia y los compositores y productores del tema.

"La escribí con la increíble Erika Ender", ha explicado El Puma a Efe, en referencia a la compositora panameña de éxitos como 'Despacito' de Luis Fonsi y 'Candela' de Chayanne.

"La producción fue de Yasmil Marrufo, con quien estoy trabajando en todo mi disco", ha agregado.

GIRA POR AMÉRICA LATINA Y EUROPA

A sus 76 años y casi 20 meses después de haberse sometido en Miami al doble trasplante que necesitaba debido a la incurable fibromatosis pulmonar que le mantenía amarrado a una bombona de oxígeno, Rodríguez está en medio de una gira por América latina y Europa.

"Volví a nacer y por eso y todo lo que he vivido en este tiempo estoy muy agradecido, por eso el nombre de mi primer sencillo. 'Agradecido' es también el nombre de mi gira y de mi disco", ha indicado el artista.

La canción habla justamente de eso. De los errores de su vida y del horror que vivió al irse quedando sin aire.

APRENDER A CANTAR DE NUEVO

Aun así, 'Agradecido' es un tema alegre, bailable, ligero y fresco, como 'El Puma' ha dicho que se está sintiendo desde que aprendió hasta a cantar de nuevo.

"Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en vez de irse se quiso quedar, a la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que hoy quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan", canta El Puma.

"Por sus millones de oraciones, por esta voz que hoy vuelve a cantar", reza el coro.

El video, filmado en Miami, en una hermosa casa en las orillas de Biscayne Bay, que separa a la ciudad de Miami Beach, concentra la mayoría de sus imágenes en una larga mesa, en la que brindan las principales personas a las que agradece "el milagro" que está viviendo.

La producción, bajo la dirección y edición de Miguel 'Unenano' González y la producción de Frederick Meléndez, enseña a El Puma' bailando y brindando.

Además de Ender y Marrufo, están su esposa, Carolina Pérez, y los principales médicos del equipo de trasplante del Jackson Memorial Center, donde fue operado el 17 de diciembre del 2017.