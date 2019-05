«Que narre partidos abre el camino a otras chicas»

Danae Boronat (Tarragona, 1985) se considera una mujer con suerte. Aún en la universidad, el ascenso del Nàstic de Tarragona le permitió cubrir partidos de ese nivel para la radio. Y ahora, la necesidad de narradores en LaLiga TV Le llevó a cumplir su sueño: retransmitir un encuentro en la tele. Y así se ha convertido en la primera mujer que lo hace en España. Y, de paso, un referente para muchas chicas.

–Le felicito. ¿Satisfecha?

–Sí. Después de tantos meses de preparación, ya tenía ganas de lanzarme a la piscina. Y llegó la oportunidad con un partido de Primera División del nivel del Atlético de Madrid-Sevilla, y eso hace ilusión. Además, que yo haga esto abre el camino a muchas chicas que pensaban: ¿cómo te vas a meter ahí? ¡qué locura, en un mundo de hombres!

–En un país en el que se retransmiten tantos partidos, ya era hora...

–Sí. Solo hay una en la tele pública alemana, que incluso ha narrado mundiales, y recibe críticas por ser mujer. Y en Francia, hace poco empezó una exfutbolista. Pero no es habitual. En España, un país con tanta tradición y cultura futbolística, que hasta ahora una mujer no haya podido, habla mal de los medios, y muy bien de mi empresa. Se ha roto una barrera, porque la narración no tiene género.

–También felicito al directivo, hombre, supongo, que decidió hacerlo...

–Efectivamente. Pero yo dije que solo me dieran la opción si estaba preparada. Y me hicieron las mismas pruebas, o más, que a algunos hombres.

–¿Y nadie le ha mandado a fregar?

–De momento, no. Es raro. Como los partidos de LaLiga TV se emiten en bares y restaurantes, me imagino que ahí no están pendientes de quién lo narra. Hubo quien dijo: «Me di cuenta de que era una mujer, pero no le di importancia». ¡Es maravilloso! Y otro, que la narración era mejorable. ¡Solo faltaba! ¡Si el primer día no lo fuera, sería una fenómena. Solo pido que se me mida con la misma vara de medir que los hombres.

–Ha sido una tele digital la que ha roto barreras, no una pública...

Sí. Pero es que en Mediapro en esa jornada teníamos 10 partidos a la vez, con lo cual había mucha necesidad de narradores. Y de la necesidad surge la oportunidad. En los medios públicos, las pocas oportunidades que hay son para los hombres. Yo estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. Eso me ha pasado mucho a lo largo de mi carrera.

–Forjada en el periodismo deportivo.

–Sí. Estudiando la carrera en Tarragona, me metí en una radio local. Y tuve la suerte de que el Nàstic ascendiera a Primera, con lo que pasé a cubrir partidos de esa categoría.

–¿En dónde ha aprendido más?

–En todos los sitios.