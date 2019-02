Rafa Nadal: 'No me gusta el circo en torno a mi vida privada'

"No me gusta el circo", asegura el tenista mallorquín en declaraciones al diario 'ABC' en Acapulco. "Cuando entras en esta rueda, se dicen muchas mentiras", añade. Y lo hace en referencia a la filtración sobre su futura boda, este otoño, con su novia Xesca Perelló. Y a su actuación solidaria tras las riadas que afectaron el pueblo de Sant Llorenç, en Mallorca.

"Se me hace difícil hablar de ello porque fue un momento complicado para todos nosotros. La gente no tiene ni idea, pero tengo la mitad de mi familia ahí, mi familia de parte de madre es de ese pueblo. Yo solo fui a ayudar un poquito y a ver cómo estaban las cosas. Fui con mis amigos, no iba a buscar absolutamente nada porque es evidente que no lo necesito. Fui a ayudar, con mis amigos de toda la vida. Después se crean historias y yo solo hice lo mismo que cualquier otro. Lo que pasa es que lo hice yo, que soy un personaje público, pero no hice ni más ni menos que cualquiera de mis amigos. Así de simple. Todo lo demás, es circo".

POCAS COSAS QUE SEAN CIERTAS

Respecto a la noticia de su boda, una exclusiva que dio la revista Hola! citando fuentes cercanas a su entorno, ha asegurado: "Yo jamás he confirmado o he hablado al respecto. Pero, más que me moleste, que no me molesta nada, es que se entra en la rueda de la especulación, de las opiniones, de las mentiras... Al final, la gente opina gratuitamente y se dicen barbaridades. Dónde me caso, si hay despedida en un lugar o en otro... Más que enfadarme, nos reímos. Hay tan pocas cosas que sean ciertas! Sabes que estás expuesto a eso, pero siempre he querido ser noticia por lo que he hecho en una pista de tenis. He intentado tener una vida tranquila, feliz siendo anónimo en mi vida privada, y así lo hemos querido siempre tanto yo como mi pareja y mi familia. Es la forma de vivir más tranquilos y de conseguir la felicidad, es mejor así".