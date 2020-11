Raquel Sánchez Silva denuncia a la familia de Mario Biondo por "acoso"

El 30 de mayo del 2013 fue encontrado muerto Mario Biondo en su casa de Madrid, por entonces marido de la televisiva Raquel Sánchez Silva. Tras varias diligencias, tres autopsias y un largo proceso judicial la policía española concluyó que se trataba de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la familia del joven cámara de 'Masterchef' (TVE) nunca estuvio conforme y por su cuenta decidió seguir con la investigación en Italia.

La presentadora, de 47 años, considera que su exfamilia política inició con aquel contencioso una "auténtica campaña de acoso" contra ella en la que la acusan, según sus abogados, "de ocultar información relevante sobre este hecho, cuando no de ser la responsable directa". Y por eso ha decidido denunciarlos.

CUATRO DELITOS

El letrado de Sánchez Silva presentó hace unos días ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Madrid la documentación en la que acusa de odio, amenazas, calumnias e injurias a Alessandro, Santina, Filippo y Emanuela, los miembros de la familia de Biondo, por su actividad en redes sociales desde el 2014 hasta hoy. Son publicaciones que, según la defensa de la periodista, resultan "ofensivas" y están "dirigidas a acosar y presionar a la señora Sánchez Silva", informa en exclusiva 'Vanitatis'.

"Mediante el presente escrito vengo a interponer denuncia contra Dña Santina, D. Alessandro, D. Filippo y Dña Emanuela Biondo, Grupo Mediaset, así como contra las personas administradoras de los perfiles de Instagram y Facebook contenidos en el presente escrito por un delito de odio del artículo 510.1, un delito de amenazas del artículo 169, un delito de calumnias de los artículos 205, 206 y 211 y un delito de injurias del artículo 208 y 209, todos ellos del Código Penal", comienza el escrito al que ha tenido acceso el citado portal.

La denuncia también incluye la existencia de un grupo de Facebook llamado 'Verdad y Justicia para Mario Biondo', perfil creado por la familia del difunto que "casi podríamos decir que se trata de un grupo creado única y exclusivamente para denigrar a Sánchez Silva", según consta en el escrito. Otro punto a destacar por la defensa de la extremeña es la reciente modificación de su página de Wikipedia, donde se habría incluido un párrafo que asegura que "se la considera responsable del asesinato de su marido en Italia".

INJURIADA TRAS LA EMISIÓN DE UN DOCUMENTAL SOBRE EL CASO BIONDO

Pero si algo ha provocado que la comunicadora haya contratacado ha sido por la emisión en la televisión italiana de un documental titulado 'Mario Biondo: un suicidio inexplicable'. Esta edición especial del programa 'Le Iene' ('Las hienas'), que fue emitido el pasado octubre, es, tal y como se plasma en la denuncia: "Un relato sensacionalista, lleno de mentiras y tergiversaciones" en el que "se lleva a cabo una revisión tendenciosa" a lo largo de dos horas.

Los abogados de la periodista, que actualmente concursa en la edición de 'Master Chef Celebrity 5' en TVE1, destacan que la intención de este espacio ha sido divulgar que "la muerte del Sr.Biondo no pudo ser un suicidio sino un asesinato" y que "Doña Raquel Sánchez Silva es sospechosa de dicha muerte".

"Pagarás por lo que hiciste a tu marido Mario Biondo", "Das asco", "esta es la asesina de su marido, Mario Biondo" y "a la cárcel, cerda" son algunos de los mensajes "injuriantes, calumniosos, hostigadores y amenazantes" que la periodista recibido estas últimas semanas a raíz de la emisión del programa.

Por todo esto, y porque "está teniendo consecuencias en su vida personal y en su vida profesional" ya que "afecta a su dignidad personal y a su imagen pública", se lleva a cabo este contraataque judicial siete años después de la muerte que cambió su vida para siempre.

LO QUE DICE LA MADRE DEL CÁMARA

Por su parte, 'Vanitatis' se ha puesto en contacto con Santina Biondo, la madre del cámara fallecido, que ha asegurado que no tenía conocimiento de la denuncia interpuesta por Sánchez Silva. "Ella puede hacer todas las denuncias que quiera, esto no impedirá que le hagamos justicia a nuestro Mario, que fue asesinado!", ha exclamado. "El 5 de octubre en el programa 'Le lene', se dijo la verdad, obviamente la verdad le duele a Raquel!".

La madre de Biondo sostiene que en las redes sociales, ellos no escriben "nada en su contra que no sea verdad" y añade: "Lo extraño es que Raquel no denuncie a todos los españoles que en las redes sociales la llaman asesina", concluye.