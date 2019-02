Las redes critican el trato de Casado al feminismo en vísperas del 8-M y en pleno runrún electoral

Pablo Casado está en el centro de las críticas del feminismo a escasos días de la esperada huelga del 8-M y en periodo electoral, con las autonómicas y locales en mayo y con la previsión de convocatoria de generales en el mes de abril.

Durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder del Partido Popular hablaba sobre los temas que debaten, refiriéndose especialmente a las propuestas del PSOE. En el Congreso de los Diputados, Casado hablaba de las mujeres en estos términos: "Me hacen preguntar por el aborto, por las cuestiones de la mujer... Ya verás cuánto tardan en hablar de Franco".

Esa frase en la que habla de "cuestiones de la mujer" no ha sentado bien al feminismo, que señala que utilice ese tono para temas tan importantes como el aborto, por ejemplo. Así se lo han hecho saber a través de las redes sociales, donde le recuerdan que miles de ellas saldrán a las calles el próximo 8 de marzo... y que son votantes en estos dos meses de periodo electoral.

"Las cosas de la mujer"??

Da vergüenza ajena señor @pablocasado_ oírle hablar de así de la mujer!!

Pero no sé preocupe que otra vez el 8M verá lo que las mujeres somos sin necesidad de ir a Colón de la mano de la extrema derecha#PGEnecesarios pic.twitter.com/FKitU8ccUr — Miriam #YoConPedro (@mirizq73) 12 de febrero de 2019

😱Las cuestiones de la mujer 😱 Así es como define el Sr Casado @pablocasado_ a la Igualdad de Genero. Escuchar por si os quedan dudas y especialmente a vosotras mujeres del PP porque eso es lo que piensa de vosotras también. #PGE2019 pic.twitter.com/bLUktfutEP — Teresa López Chamosa (@Mtlch50) 12 de febrero de 2019

Sr. Casado, lo nuestro no son "las cuestiones de la mujer", lo nuestro son los derechos y libertades de más de la mitad de la población. Nadie le ha hecho preguntar por el aborto, es su machismo el que insiste en devolvernos a 1.985. Hoy, ha quedado retratado #NoSomosCuestiones pic.twitter.com/c5hr0xdmOg — Igualdad PSOE-M (@igualdadpsoem) 12 de febrero de 2019

Las cuestiones de la mujer Así es como define el Sr Casado @pablocasado_ a la Igualdad de Genero. Escuchar por si os quedan dudas y especialmente a vosotras mujeres del PP porque eso es lo que piensa de vosotras también. #PGE2019 pic.twitter.com/FQkw4mduRH — Mercedes Lopez Higue (@mercedeslh1960) 12 de febrero de 2019

POLÉMICA LEY DEL ABORTO

Pero esta polémica respecto a sus exposiciones sobre las mujeres no es aislada, ya que hace apenas unos días provocó una oleada de críticas en redes sociales tras afirmar que quería volver a la Ley del Aborto de 1985 y relacionar la baja natalidad con el número de abortos producidos en España, asegurando que para pagar más pensiones había que abortar menos.

Sus declaraciones fueron cuestionadas y sus cifras puestas en contexto, asegurando que lo que España necesitaba no era reducir los abortos, sino mejorar las condiciones económicas y laborales.

Pablo Casado (PP) busca derogar la ley del aborto de España para volver a la de 1985: "Si queremos pensiones, hay que pensar en tener más niños". Niños no deseados, se entiende. pic.twitter.com/ve6D0yIMDF — Miguel Ángel Medina (@locodelpelorojo) 7 de febrero de 2019

Pablo Casado quiere derogar la ley del aborto porque "si queremos pensiones hay que tener más niños". Digo que si mejorasen los sueldos, no tuviéramos trabajos precarios y la dificultad para conciliar, igual, aumentaría la natalidad. — Cristina (@criss_tm21) 7 de febrero de 2019

No solo personas anónimas en Twitter, sino también diputadas del Congreso de los Diputados mostraron su repulsa.

Las mujeres no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestros derechos. El aborto lo es. Todo el que en la España democrática ha intentado atacar nuestra libertad como mujeres fue derrotado. Si @pablocasado_ pretende gobernar España contra nosotras acabará como Gallardón: fuera. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 7 de febrero de 2019

Lo que dicen @pablocasado_ y @JavierMaroto sobre el aborto es falso y además supone un ataque a los derechos fundamentales de las mujeres. Una actitud que un partido constitucionalista no se podría permitir. Abro HILO. — Ángela Rodríguez 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) 7 de febrero de 2019

También con algo de humor negro, comparando sus declaraciones con lo que sucede en 'El cuento de la criada', donde las mujeres en edad fértil están al servicio del Estado y de otras parejas con mejor economía, o haciendo memes de lo que imaginan que puede pasar por la cabeza de Casado cuando habla de estas cuestiones.

La imagen que tiene Pablo Casado de la mujer se acerca a la de El Cuento de la Criada. Si hace falta niños para pagar las pensiones, las mujeres fértiles tendrán que engendrar bebés.

"Con su mirada" pic.twitter.com/VTl5NbOnjE — Luis Fontamayor (@fontamayor) 7 de febrero de 2019

Pablo casado estará fecundando mujeres esta tarde en el corte inglés de castellana. pic.twitter.com/t0eCXno1Cp — Jaime (@kmarximiliano) 8 de febrero de 2019

@pablocasado_ frotándose las manos con la posibilidad de las próximas elecciones al tumbarse los Presupuestos .

No olvidéis mujeres, que este hombre quiere privaros de vuestro derecho a decir sobre vuestro cuerpo y sobre vuestra vida . #FelizMiércoles pic.twitter.com/aq4nbTTJWD — Jorge (@joryzur) 13 de febrero de 2019

RECOGIDA DE FIRMAS

Diana López, una periodista gallega, lanzó automáticamente una petición de firmas en Change.org en la que busca el apoyo de las mujeres para hacer reflexionar a Casado. Desde su experiencia personal, tras abortar "como 100.000 mujeres en España", considera que no hay marcha atrás en la conquista de derechos.

En su texto, expresa lo que propone Casado, diciendo que para financiar las pensiones había que tener más niños, no abortar. Y lanza su réplica: "Las mujeres no somos hornos ni tenemos la obligación de sustentar un sistema que, precisamente, arremete contra las más pobres y las más precarias. No estamos aquí para darte mano de obra. No es ni siquiera demostrable que con más nacimientos se vaya a conseguir sostener el sistema de pensiones.

Casi 5000 personas han firmado para evitar que nos quiten un derecho básico y fundamental como es la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias!

Pablo Casado y Partido Popular: La ley del aborto no se toca - ¡Firma la petición! https://t.co/JJKrrQPTvI via @change_es — Diana López (@DianaLovar) 11 de febrero de 2019

En definitiva, una semana negra para el líder del Partido Popular en constante enfrentamiento con el feminismo, que recalca sus próximas reivindicaciones en la huelga del 8 de marzo por los derechos de las mujeres y sus ganas de mostrar sus opiniones a través de las urnas.