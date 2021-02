Las redes se llenan de memes tras las declaraciones negacionistas de Victoria Abril

Hace unos meses, Miguel Bosé sorprendía con sus teorías conspiranoicas sobre el coronavirus que ya se convirtieron en memes virales que inundaron las redes. Ahora, la que fuera su compañera de reparto en 'Tacones Lejanos', Victoria Abril, parece haber seguido su estela tras sus polémicas declaraciones negacionistas en una rueda de prensa organizada por los Premios Feroz.

Tras recibir el Feroz de Honor, dedicado a su trayectoria profesional, Abril ha realizado una rueda de prensa en la que el cine ha sido la última de sus prioridades. "Nos están utilizando como a cobayas, metiéndonos en el cuerpo una cosa que no sabemos ni lo que es", ha declarado la actriz, Esto no es una pandemia, es una plandemia, añadía. Por supuesto, las redes sociales no han tardado en hacerse eco de las palabras de la artista negacionista y los memes han comenzado a viralizarse.

#EnDirecto | Victoria Abril dice que la vacuna "no está testada" y que "hay más muertes con vacuna que sin vacuna": "Esto no es una pandemia, es una 'plandemia'. Una cosa es lo que diga la tele y otra... entra en el Internet, métete en foros científicos y aprenderás cosas" pic.twitter.com/K7oAltgLJO — Europa Press (@europapress) February 25, 2021

Los mejores memes de Victoria Abril

La actriz se ha presentado en el evento sin mascarilla y ha llegado a señalar que los ciudadanos deberían informarse a través de foros de internet. "Una cosa es lo que diga la tela y otra... entra en el internet, métete en foros científicos", ha declarado Abril, justo después de informar sobre varios datos equívocos y sin fundamento sobre las cifras de covid-19.

Las redes se han inundado de los memes más ingeniosos dedicados a las conspiranoicas palabras de la actriz, que ha dejado atónitos a muchos.

Fans de Victoria Abril escuchando sus maravillosas declaraciones. pic.twitter.com/g1siO7D7xC — Antonio Mautor (@AntonioMautor) February 25, 2021

Almodóvar fue un visionario con Victoria Abril. pic.twitter.com/NQohAhTe3U — Moe de Triana (@moedetriana) February 25, 2021

La rueda de prensa de hoy de Victoria Abril también la predijeron Los Simpsons. pic.twitter.com/C2IPkx5Jzi — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 25, 2021

Victoria Abril y Miguel Bosé: ahí se fraguó todo. pic.twitter.com/BvQ9SMlUPV — Pere Vall Karsunke (@PereVallK) February 25, 2021

Victoria Abril rastreando foros científicos pic.twitter.com/DiuHwNEdSm — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) February 25, 2021

Hace tiempo que Victoria Abril apuntaba maneras de epidemióloga. pic.twitter.com/Ig5ni3ZSTP — Agustín Martínez 🔻🇪🇦 (@Agus_Martinez58) February 25, 2021

PLANDEMIA, protagonizada por Victoria Abril y otras estrellas invitadas pic.twitter.com/nvTEENnAzJ — Presupuesto00 (@Presupuesto01) February 25, 2021