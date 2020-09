La reina de Tik Tok revela que sufre un desorden alimentario

La estadounidense Charli D'Amelio es una de los adolescentes más conocidas de la redes sociales a nivel internacional. La joven de 16 años saltó a la fama el año pasado en Tik Tok, la red social que arrasa entre niños y adolescentes, con sus bailes y coreografías, convirtiéndose en pocos meses en la usuaria con más seguidores.

Pero la fama también conlleva una parte negativa que la joven Charli ha experimentado en primera persona y que ha querido compartir con sus seguidores. Uno de los primeros avisos fue cuando tuvo que retirar de su Instagram una foto en la que se mostraba en biquini debido a varias críticas feroces.

"No es el lugar para decirme si estoy bajando de peso o aumentando de peso", se defendió Charli en abril, después de recibir varios comentarios negativos sobre su aspecto físico. "¿Por qué no somos todos respetuosos y entendemos que debemos ser amables y animar a todos en lugar de tratar de hacer daño a los demás?", remachó la joven.

Charli volvió a quejarse de la presión a la que la sometían varios 'haters' en su cuenta en una entrevista con su familia el mes pasado, en la que confesaba que mucha gente en la red la ve como un objeto al que se puede "juzgar, objetivar, insultar e intimidar".

Y que muchos seguidores hacen críticas con la falsa creencia que el destinatario no los va a leer. Muchos piensan que su comentario no se a ver, y cuando les contestas te responden con un 'nunca pensé que lo verías'. No esperan que nos haga daño ", afirmaba decepcionada la 'influencer'.

AYUDAR A LOS DEMÁS

En los últimos días, Charli ha hecho frente a otro grave problema que está sufriendo en estos meses, el de un trastorno de alimentación. "Nunca he hablado de mi lucha con los trastornos alimentarios", ha escrito la joven bailarina de Connecticut. "Es muy incómodo admitirlo incluso ante tus amigos y familiares más cercanos, y mucho más ante el mundo", decia D'amelio, que ha reconocido que tenía miedo a hacer pública su experiencia.

"He tenido miedo de compartir que tengo un trastorno alimentario, pero al final espero que contarlo pueda ayudar a otra persona", agregó. "Sé que los trastornos alimentarios son algo con lo que muchas otras personas también luchan en secreto", ha dicho una valiente y sincera Charli en una history colgada en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 28 millones de seguidores.