La revolución de las compresas en India

«La criatura más fuerte que Dios creó en el mundo no fue el león, ni el elefante, ni el tigre, fue una mujer». La frase no es de Barack Obama ni de Justin Trudeau, conocidos líderes feministas, sino de Arunachalam Muruganantham, inventor de una sencilla máquina para fabricar compresas baratas que está ayudando a dinamitar el «mayor tabú en India: la menstruación». Su esposa, como la mayoría de mujeres rurales indias, usaba trapos viejos para contener el sangrado de la regla, algo nada higiénico que Arunachalam ha solucionado con una especie de olla exprés que convierte la pulpa de madera en celulosa y que, colocada en unos moldes y prensada, se transforma en toallitas sanitarias eficaces y asequibles. Su invento, con planes de expansión en 106 países en desarrollo, es una revolución, ya que además de liberar a las mujeres las empodera, al hacerlas independientes económicamente. Varias de estas historias protagonizan Period. End of Sentence, el documental de Netflix ganador de una estatuilla en la última edición de los Oscar.