Ricky Martin muestra por primera vez el rostro de su hija Lucía

Ricky Martin por fin ha presumido del rostro de su hija Lucía, de siete meses. Aunque el cantante puertorriqueño ya había utilizado su cuenta de Instagram para mostrar a la pequeña de la casa de espaldas, sus manitas y sus pies, dentro del cochecito... hasta ahora nunca había enseñado el rostro de la bebé, que adoptó junto a su pareja, el artista Jwan Yosef.

"Luz de mis ojos #Lucía", titula la foto el cantante de 'Livin' la vida loca'. En la imagen, la bebé, que vino al mundo la víspera de Navidad, el mismo día que el artista celebró su 47 cumpleaños, aparece en los brazos de Yosef. Este, de 35 años, también ha presumido de hija en su Instagram, con el título de "Baby Lucia Martin-Yosef being the LIGHT she is y unos emoticonos de estrellas y un corazón".

Lucía tiene el pelo claro y los ojos verdes. Lleva un moño azul y una camisa verde con flores y una ranita con rayas salmón.

Desde que a finales de marzo del 2010 hiciera pública su homosexualidad a través de las redes sociales, Ricky Martin se ha convertido en un ejemplo de la visibilidad de la diversidad.

Con su anterior pareja, Carlos González, tuvo a los gemelos Matteo y Valentino gracias a un vientre de alquiler. Los niños cumplen justo este mes 11 años.

LA LLEGADA DE LA "BEBA"

En el 2018 se casó con su nueva pareja, el pintor sueco sirio. El último día del año anunciaron en Instagram que una nueva integrante había llegado a la familia. "Tanto sus hermanos, como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida", proclamó el cantante.

Luego, antes de los Globo de Oro, que se celebraron en enero, Lucía aparecía sutilmente dentro de un carrito mientras su padre se arreglaba el pelo antes del espectáculo. Mientras el peluquero le cortaba las puntas, Martin la mecía. En aquella misma alfombra roja les dijo a los reporteros que desde que habían nacido los gemelos había querido "a la niña de papá". "Quiero una gran familia, queremos una gran familia", confesó a la prensa. Allí mismo avanzó que, junto a su pareja, apenas habían comenzado "a expandir su hogar".

Ese mismo mes presumía de familia, y de hogar, en la portada de una revista de arquitectura.

También compartió otra imagen de la niña coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Para esa ocasión la vistió con un body con mensaje feminista: "Futura mujer radical". Aún no mostraba su rostro, si bien se le veía la boquita.

El pasado mayo, el artista compartió una foto de espaladas de "la nena". Yosef firmaba la instantánea, en el jardín, con Ricky Martin de espaldas, sosteniendo a la pequeña de espaladas y envuelta en un arrullo.

Hace tan solo dos días, el cantante subió un divertido vídeo en el que se le ve tumbado en la cama, cantando y mirando con sorpresa cuando el bracito de la bebé se le posa encima.